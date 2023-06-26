【多元共融】香港迪士尼「伴你高飛」獎勵計劃嘉許禮 逾400間學校參與 得獎者獲贈樂園門票

香港迪士尼周一（26日）聯同家庭與學校合作事宜委員會（下稱家校會）為「伴你高飛」獎勵計劃2022/23舉行嘉許禮，該計劃旨在支持學童多元發展，並嘉許表現出色的學生和家長。今年的得獎者參與的活動類型廣泛，包括攀石、舞蹈，以至射箭、賽艇等。

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今年為慶祝家校會成立30周年，計劃擴大至所有本港的小學、中學及特殊學校，同時計劃亦屬「開心香港」活動之一。今年有超過400間小學、中學及特殊學校參與「伴你高飛」獎勵計劃。每名得獎者均獲頒嘉許證書及樂園門票，以作鼓勵。

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教育局局長蔡若蓮和家校會主席方奕展擔任活動的主禮嘉賓，嘉許禮上還有迪士尼卡通人物「高飛」一同頒獎，慶祝一班年輕學生的卓越表現，以及感謝家長一直以來的支持。蔡若蓮表示 ，今年的「伴你高飛」獎勵計劃旨在表揚家長積極支持子女參與非學術性活動，鼓勵他們多元發展並發揮潛能，幫助在計劃過程中建立興趣並挑戰自我。她認為：「家長是學校很重要的合作夥伴，學校是推廣家長教育是最直接、有效的平台，所以未來會繼續推廣家校合作，鼓勵學校與家教會合作舉辦更多活動。」她亦衷心感謝香港迪士尼和家校會多年來支持家校活動。另外，她呼籲家長參與教育局推出的「正向家長運動」，以助家長在育兒方面能與時並進，學習陪伴子女健康成長的技巧。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭亦表示支持：「這個計劃的可貴之處，不僅肯定學生的出色成就，同時表揚家長為協助子女實現夢想而努力不懈。他們完美體現了迪士尼鼓勵每個人以不同方法追尋夢想的精神。」

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「伴你高飛」獎勵計劃精彩時刻回顧：

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課外活動助學生建立自信

就讀匡智屯門晨崗學校的劉肖儀是香港弱智人士體育協會訓練隊的隊員，她更在「香港特殊奧運水運會」中奪冠。肖儀自從升上B組後，每星期都有6日會練習游泳。她對運動的熱情令她在游泳方面有驕人成績，這不但激發身邊的同輩一同對社會作出正面影響，更令她在今年的計劃中獲得認可。肖儀很感恩能夠獲獎：「計劃令我確信積極參與非學術活動，對於個人成長和發展都很重要，亦鼓勵我繼續探索興趣、挑戰自我，為身邊的人帶來正面影響。」 劉媽媽亦表示平日放學後便會陪女兒去練習游泳，而且游泳改變了女兒性格，「以前較少會與人說話，自從游泳後性格變得開朗，更喜歡和人溝通。」

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另一位得獎者是林太，計劃表揚她積極支持女兒絲桐參與體操運動，她表示女兒的性格原本比較膽小，又適逢疫情令女兒的學習進度開始落後，但她深信「學業不是人生的全部」。她留意到女兒平日在家中喜愛翻筋斗、打側手翻，加上其性格比較活潑，便讓女兒嘗試體操運動。林太亦表示，每次女兒學體操的時候自己都會伴陪在側，而且體操亦改善了女兒的拖延症，也變得更有自信。她說：「計劃令絲桐更積極參與活動，過程亦很開心。我深信支持孩子參與非學術活動是十分重要，有助他們發掘自己的興趣，培養生活所需的技能，以及拓闊視野。」絲桐熱愛體操，亦曾在比賽中獲得金牌，讓媽媽更投入支持她的發展。

左一至左三為就讀匡智屯門晨崗學校的得獎者劉肖儀及其家人、右一及二為另一得獎者林太及女兒絲桐。

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