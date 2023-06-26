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【俄烏戰爭】美指瓦格納叛變反映俄有裂痕 或有利烏反攻

環球政治 10:36 2023/06/26

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變反映俄國政府內部出現裂痕，可能幫助烏克蘭反攻，甚至左右戰爭最終走向。

【俄烏戰爭】俄FSB突搜瓦格納總部 發現近4億現金 【下一頁】

布林肯周日（25日）受訪時指出，瓦格納叛變只是開啟，事件結果仍然難以預料。他認為俄國內反普京（Vladimir Putin）浪潮在上周末開始，相信會陸續有來。

布林肯形容瓦格納叛變事件是直接挑戰普京政權，展示俄羅斯政府內確實出現分裂，難以預測事態發展。但他指出，普京在未來數周甚至數月內將有不少問題需要處理。

【俄烏戰爭】西方被指早知瓦格納準備行動 事態發展超預期 【下一頁】

同時，布林肯指未有跡象顯示，瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）同意停止行動後，俄國政府有高官被撤換。外界盛傳，普里戈任收手的條件之一是防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）被撤職。

布林肯亦認為，瓦格納叛變使普京及俄羅斯政府分心與有顧忌，即使瓦格納部隊可能最終重投對烏克蘭戰場，但亦為烏軍反攻創造有利環境。

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責任編輯：吳漢培

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