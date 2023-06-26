【長實1113】長實升1%、據報有意接手合景泰富龍光樓盤「凱玥」的貸款權益　涉102億元

▲ 【長實1113】長實據報有意接手合景泰富龍光樓盤「凱玥」的貸款權益 涉102億元

內地媒體引述消息報道，長實集團 （01113） 擬接手合景泰富 （01813） 與龍光集團 （03380） 合作開發的香港南區豪宅項目「凱玥」的貸款權益。報道指，長實已接觸滙豐、渣打等牽頭的銀團，期望接手其涉及凱玥的102億元抵押貸款，有關貸款為3年期銀團項目。

長實半日升1%，報43.5元。

不過，合景泰富及龍光去年相繼出現債務違約，故與凱玥相關的102億元抵押貸款，亦被納入合景泰富及龍光境外債務重組的一部分，冀獲得銀行展期。倘若長實取得銀團的貸款權益，或會對兩家公司的債務重組工作造成障礙。

合景泰富與龍光於2017年，以168.55億元投得凱玥地皮，每方呎樓面地價約2.2萬元，打破當時賣地紀錄。凱玥今年1月起以現樓形式推售，合共提供295伙，單位實用面積介乎約1340至9336方呎，全為3房至5房大戶，但至今僅錄3宗成交。

相關文章：【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing獲股東同意 李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

相關文章：【長實1113】長江中心二期完成首宗預租 聯合能源租用高層半層單位、原先租哪裡？（第二版）

編輯：陳韻妍