寶尊收購Gap具戰略舉措  品牌管理業務前景亮麗

過去市場對寶尊電商（09991）的主要印象是為客戶提供端到端電商解决方案，包括銷售服飾、家居及電子產品、網店設計與架設、視覺營銷及營銷、網店運營、客戶服務、倉儲及訂單配送。然而，寶尊電商自今年2月完成收購Gap大中華區業務及併表後，通過品牌重塑、整合供應鏈以及寶尊自有技術系統，為Gap相關業務實現降本增效。兩個月的財務合併後，已為寶尊品牌管理的產品銷售收入貢獻1.9億元(人民幣．下同)，佔總集團收入一成，Gap虧損較收購前去年同期收窄過半，毛利率則從去年同期的40%提高至這季度的55%，足證寶尊電商對品牌管理業務（BBM）營運策略之成功。



一加一大於二的協同效應



寶尊電商選擇Gap作為收購品牌亦具戰略考量。首先，Gap去年於內地收入達20億元，發展規模十分成熟，公司收購Gap無需再投入初期時間成本。其次，公司與Gap的在線業務已深度合作達10年，對該品牌非常熟悉。過去Gap之所以無法在內地成功轉盈，其中最主要的原因是成本過高和品牌設計不符合國內消費者的口味。寶尊電商多年來在國內消費領域累積豐富洞見，了解內地消費者喜歡甚麼設計，具有把傳統美國品牌變為受國內年輕消費者接受的品牌能力。

一直以來，不少服裝零售品牌因供應鏈及中後台系統不協調，長期存在庫存積壓，影響現金流並導致各種營運問題。為避免出現這種情況，寶尊電商非常重視整合供應鏈及中後台系統。公司推進Gap供應鏈本地化，不但在物流過程中大大降低運送成本，更有效提高庫存狀況的透明度及營運的靈活度，憑藉靈活的生產和供應系統，Gap可以根據需求調整生產和供應量，確保品牌能夠快速地響應市場變化，並減少庫存風險。此外，過去Gap團隊多為來自外地的外派人員，收購後Gap快速推進本地化及建立本地團隊，配合寶尊電商在傳統電商領域上多年的經驗，相信新系統實施加速線上和線下庫存的整合後，能為公司帶來一加一大於二的協同效應。



受惠宏觀復蘇寶尊電商業務具增長亮點



在寶尊電商業務（BEC）方面，目前平台之間競爭比以往更為激烈，客戶要求更多全渠道的增值服務配套。公司指，該季度由非天猫平台及渠道產生的GMV佔總GMV約49%，較2022年同期40%增長9個百分點。截至第一季度末，約44%的品牌合作夥伴與公司在店鋪運營合作至少兩個渠道，較去年同期38%增加6個百分點。此外，公司致力於推廣如數字化升級、數據安全增強方案、全渠道數據智能、人工智能客服、區域中心倉儲等創新型服務，重建消費者旅程。受益於消費逐步恢復及增值服務的重點佈局，BEC板塊較去年同期實現更好的盈利和現金流，非公認會計準則下的經營利潤實現三位數同比增長，當中奢侈品、快消品領域更有雙位數增長。從寶尊電商剛剛發佈的季度業績的可見，公司在深化全渠道等增值服務的佈局漸見成果。



大行發表報告建議關注



花旗表示，公司BBM業務的整合進入正軌，消費者相對能夠接受Gap降低線下渠道折扣的做法，帶動毛利率改善快於預期。基於管理層對領導Gap大中華區業務由虧轉盈具有強大決心，加上公司推動渠道多元化及提升增值服務能力，花旗認為，公司的基本面將隨著宏觀復蘇而出現。招銀國際則表示，針對Gap業務，受惠618促銷活動、更好的品牌管理及全渠道營銷的帶動下，Gap收入將在2023年第二季度實現環比增長，另外，由於Gap將在年底推出整合的線上和線下庫存管理系統，預計將與公司產生更多協同效應。至於集團層面，招銀國際預計，2023年第二季度BEC業務將同比持平或恢復增長，其中運動、奢侈品和服飾品類增長將尤其強勁，預測該季度集團收入將實現雙位數增長。

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