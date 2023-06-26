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多樂士「寶貝護敏」乳膠漆：不含甲醛及淨化95%以上的甲醛

都會情報 10:00 2023/06/26

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全球患有哮喘的人口超過3億，而在香港超過33萬人患有哮喘，這也是兒童常見的過敏性疾病之一。家居環境中存在許多致敏原，其中甲醛是其中一個主要的元兇。

全球患有哮喘的人口超過3億，而在香港超過33萬人患有哮喘，這也是兒童常見的過敏性疾病之一。家居環境中存在許多致敏原，其中甲醛是其中一個主要的元兇。儘管家居是人們的安樂窩，但它也可能存在高風險，若不採取措施，可能成為你和家人的健康隱患。

要杜絕家居環境的致敏源其實並不難，只需要採取一些簡單的措施就可以達到減少致敏原的效果。其中最重要的是選擇不含甲醛的產品，當購買傢俱、地板、油漆等材料時，儘量選擇不含甲醛、減少致敏原的產品，及選擇經過環保認證的產品。

多樂士「寶貝護敏」乳膠漆是減少家居致敏原的好選擇，該產品選用頂級安全環保原料，從源頭控制致敏原，符合國際認證機構過敏標準有限公司(ASL)的嚴苛標準，並獲得「哮喘及過敏人群友好」產品認證。

多樂士「寶貝護敏」符合國際認證機構過敏標準有限公司(ASL)的嚴苛標準，並獲得「哮喘及過敏人群友好」產品認證。

多樂士「寶貝護敏」乳膠漆經過嚴格的檢驗製作過程，採用創新的VOC Clean淨化科技處理，層層降低揮發性有機化合物（VOC）含量，趨近於零。此外，該產品還採用主動除醛科技，可以在牆面上形成淨化網，有效分解空氣中的甲醛達95%。乳膠漆中添加了具有強大吸附力的250納米竹炭，可以淨化苯、VOC等有害物質，讓室內空氣更清新健康，塗刷後即可立即入住。

多樂士「寶貝護敏」乳膠漆是一種環保、安全且持久的選擇，乳膠漆採用獨有的「Colour Protect恆彩科技」，抗光色彩分子與高密度乳膠緊密結合，塗刷後牆面色彩可耐光線照射、濕氣侵蝕，色澤持久，恆久保持牆面亮麗質感。高效抗污及耐洗擦配方，含耐磨乳膠微粒，漆膜堅韌耐擦洗，通過SGS檢驗耐擦洗次數30,000次以上。產品容易上色，乾燥快，且具有美麗的光澤，讓牆面更加清潔溫和。

要打造一個安樂窩，先要從源頭開始淨化甲醛，讓室內空氣清新健康，為您和寶寶營造健康安心的空間。

(特約)

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