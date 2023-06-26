【舞動人生】練體魄、增自信　家長月花5千供孩子習舞

不少女孩子都渴望穿上漂亮的芭蕾舞服或高跟鞋在台上跳舞，故家長都願意月花數千元讓孩子學習，認為除可學習舞蹈技巧外，還可訓練孩子的體魄和自信心等。有舞蹈學校表示，移民潮及疫後旅行潮影響了收生人數，暑期班收生人數大挫7成，未來將會開辦更多短期課程和交流團吸客。

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Ivy的女兒Ashley（下圖）今年11歲，自小就愛聞歌起舞，由2.5歲開始學習芭蕾及爵士舞，後來因為婆婆經常看拉丁舞比賽，Ashley看見穿高跟鞋很漂亮，1年後就轉跳拉丁舞，至今已學習7年。現時每周學習2日共3.5小時，每月支出約4千至5千元。女兒自從學習拉丁舞後，因為經常要比賽，Ivy覺得Ashley變得更加自信，「平時囡囡少運動，現時每周跳舞令她身體更強壯，很少病痛。」

周太的女兒Charlotte（下圖）今年11歲，自3歲開始學爵士舞，現時每周上舞蹈課4.5小時，每月支出逾3千元，周太認為只要女兒喜歡，支出還是值得，「她為了跳舞會分配好時間，提早做好功課」，參加比賽亦讓孩子及早面對成敗得失，「跳舞後她增強了自信心，在學校做司儀也不怯場，同時又學會團隊精神。」今年女兒考呈分試，周太表示只要Charlotte應付到學業，就會讓她繼續跳。

Janice的囡囡Charmaine（下圖）今年5歲，之前學過芭蕾舞，「芭蕾舞通常是一大班人出去表演，要表現很出眾才可單獨表演」，因為她希望Charmaine有更大個人發展，所以囡囡現在已轉跳拉丁舞9個月，每星期1節大課（大班教學）、1節小課（1對1私人授課），每月支出約4千元，當中私人授課較貴，需8千元10課，「囡囡的音樂感很強，想她能認真學習，參加比賽和考試要嚴謹一些。」Charmaine亦不負眾望，剛在今年5月的比賽摘下2金、2銀、1銅的佳績。

高尚住宅區收生跌幅明顯

SDM爵士芭蕾舞學院2016年成立，現時全港有24間分校，院長兼總經理陳遠航（Peony，下圖）說，近幾年學校收生遇到了不少挑戰，「例如疫情期間不能上學，我們須推出E-dance課程，只有2成學生上課」，當時提供影片及視像教學，因為人數不多，老師可為個別同學指正動作。

近年移民人數增加，再加上疫後旅行，學生人數下跌了六分之一，「尤其是九龍塘分校這些高尚住宅區，下跌幅度尤其明顯」，她形容近年的市道有點「古怪」，去年重新上課後，學生因為要追回舞蹈考試進度，又還未通關，學生增加上課，故雖然學生數目減少，但生意額仍能維持在疫前的8至9成。

但今年情況則更嚴峻，「有人移民，有人新年回鄉，剛過去的復活節，我們有7成學生去了旅行！」 她直言今年暑期課程的反應一般，報讀率按年下跌了7成，「現在每逢長假學生都會去旅行，很多家長現在正計劃暑假旅行，所以一般都會『睇定啲』才決定是否報名。」

除了舉辦有話題性的課程，如到主題樂園表演、於酒店行貓步等，SDM還打算舉辦只1、2周的短期課程及日營，以及與內地或東南亞的學校和舞團合作，增辦短期文化交流團，她對今年業績持保守觀望態度，期望學生於暑假後再來上課。

疫後更多女士跳舞減肥

創藝舞蹈學院於1983年成立，至今已有40年歷史，主要提供拉丁舞及標準舞課程，市場推廣總監及專業舞蹈導師姚藹穎（Irene，下圖）表示，學校有成人和兒童班，生意佔比各一半。疫情期間須停課，部分小朋友轉而上補習班，有些內地父母亦在疫下離港，令小朋友學習人數大跌5成，「不過疫後很多成人都覺得要減肥，增加了2成學生，拉上補下現在是回復了8成生意。」

疫情之後，Irene將會舉辦更多本地及國際賽事，邀請外國賽手到港交流或授課，增加學生上課的需要及興趣，同時亦會訓練老師到中、小學教授課外活動，她期望今年可回復100%生意額，「內地家庭在疫後會回來做生意或上課，上（5）月亦有不少本地家長查詢」，她表示，部分幼稚園升小學的學生家長會為小朋友準備Portfolio，曾經就為學生排舞拍片，「現在家長應該在籌備這些資料，舞蹈片段或可為孩子加分。」

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本報記者：歐陽佩

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