【港股市況】電力股造好　小米升近6%　恒指觸萬九關後轉跌百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股今早續低開近50點。阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.2%，滙豐 （00005） 升0.4%，恒指低開44點，開報18845點，科指跌0.4%，報3864點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：08】景福 （00280） 績後造好，股價升逾23%，破頂高見0.47元。

【業績｜珠寶股】景福全年多賺31% 豪末期連特別股息10港仙、周息率29.3厘 失愛彼經銷合約

【10：55】【京東9618】京東新成立創新零售部、閆小兵領導 整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元

【10：55】深控 （00604） 逆市升逾3%，高見1.39元。

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【10：54】神華 （01088） 偏軟，跌0.2%低見22.95元。

【神華1088】中國神華擬收購控股股東國家能源集團部分資產

【10：42】大市最新跌近100點，報18792點，跌97點，科指跌0.6%，報3855點。

【10：34】友邦 （01299） 跌近2%，低見76.65元。

【10：33】【長實1113】長實據報有意接手合景泰富龍光樓盤「凱玥」的貸款權益 涉102億元

【10：31】美圖公司 （01357） 破頂高見3.55元後，股價倒跌逾4%，低見3.15元。

【10：22】小鵬汽車 （09868） 升3%，理想汽車 （02015） 升逾1%，蔚來 （09866） 升0.3%。

【10：19】恒指最新跌約30點，報18859點，科指升不足0.1%，報3880點。

【10：14】小米 （01810） 升幅擴大至近6%，高見10.58元。

【10：12】騰盛 （02137） 獲革蘭氏陰性菌藥全球獨家開發和商業化權益，另悉售Qpex權益，股價升逾12%，高見4.15元。

【10：05】潤電 （00836） 最新升6%，中國電力 （02380） 亦升近6%，龍源電力 （00916） 升3%。

【10：03】內房向好，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升0.8%。

【09：58】中芯國際 （00981） 跌3%，低見19.42元。

【09：56】【飛機租賃】中銀航空租賃升3% 與捷藍航空就7架空巴飛機訂融資租賃協議

【09：54】雲頂新耀 （01952） 回吐2日後，股價今早再上，升近14%，高見21.3元。

【09：52】大市回軟，最新轉跌1點。

【09：44】小米 （01810） 股價造好，早段升逾4%，高見10.48元。阿里巴巴 （09988） 轉升0.4%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 升1%。

【09：40】思派健康 （00314） 早段挫22%，破底低見9.5元。

【09：39】港股開市後轉升百點，報19000點，升110點，科指升1%，報3920點。

【09：37】康希諾生物 （06185） 升8%，高見26.5元。康希諾生物公布開發的吸附無細胞百白破聯合疫苗已獲國家藥品監督管理局批准，可以在6周歲及以上人群開展用於預防百日咳、白喉及破傷風的相關臨床試驗。

【09：36】美圖公司 （01357） 升逾5%，破頂高見3.52元。

【09：35】電力股造好，潤電 （00836） 升逾3%，中國電力 （02380） 升逾4%，龍源電力 （00916） 升逾1%。

【09：35】【解碼│電動車】瑞聯王勇：分析電動車前景應留意兩大關鍵 車款定價與品牌掛勾料難大幅減價

【09：33】藥明生物 （02269） 反彈，股價早段升逾2%，高見38.85元。

【09：31】國泰 （00293） 靠穩，股價升0.1%。

【國泰293】國泰航空林紹波：今年於內地聘200至300名機艙服務員

【09：30】永盛新材料 （03608） 復牌，開市後近9成，破頂高見1.19元。永盛新材料公布由執行董事兼主席李誠作為要約人建議私有化及撤回上市地位，每股要約價1元，較停牌收報0.63元溢價約58.7%。

【09：26】信義玻璃 （00868） 發盈警，股價低開逾2%。信義玻璃預期中期純利減少35%至45%，至21.5億至18.2億元。

【盈喜盈警】衍生料上財年虧損擴大3倍 一文看清盈警盈喜（不斷更新）

【09：24】深圳國際 （00152） 逆市高開逾1%。

【深圳國際152】深圳國際13億元購深圳平湖南地皮 擬興建現代化物流園

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.2%，滙豐 （00005） 升0.4%，恒指低開44點，開報18845點，科指跌0.4%，報3864點。

【美團3690】美團：王慧文因個人健康原因辭任非執董 周一生效

【09：13】期指開報18725點，跌150點。

【09：02】【獨家報道】阿里巴巴改組後分拆頭炮曝光 盒馬最快11月IPO

【09：01】正乾金融 （01152） 、大灣區聚變力量 （01189） 、永盛新材料 （03608） 今早復牌。

【08：54】恒指黑期跌99點，報18786點。道指期貨升48點，報34025點。

【08：30】【京東物流2618】余睿身體原因辭任首席執行官 胡偉上任

【08：13】【HSBC滙豐】滙豐據報2027年離開金絲雀碼頭總部 新總部將搬去哪裏？

【08：00】【大行看法】法巴譚慧敏：環球AI股仍有上升空間 港股科技股有追落後條件

【07：45】【Morning精點】「瓦格納」退出南部佔領區、環球股市有望避過波動︱陳茂波再吹風放寬按揭

【07：45】港股ADR收報18760點，跌129點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報59.88元，較港收市價高0.13或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報332.35元，較港收市價低4.65元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.13元，較港收市價低0.92元或1.1%。

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【07：30】美股上周五下跌，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，儲局今年內再加息兩次是合理的預測，加息速度視經濟數據而定，可能以緩慢方式進行。道指上周五跌219點或0.6%，報33727點，納指跌138點或1.1%，報13492點，標指跌33點或0.8%，報4348點。

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責任編輯︰梁浩碩