  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 00:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓匯價】日圓破144關、兌港元5.43算　財務省、官房長官指日圓單邊波動　日央6月會議有委員指用YCC措施成本很高

宏觀解讀 23:19 2023/06/27

分享：

分享：

【日圓走勢】日外滙事務官︰近期外滙市場波動過快　不排除任何應對日圓選項

日本央行6月中議息後續維持包括負0.1厘的短期利率目標，以及10年期國債孳息率的隱性上限0.5厘後，日圓反覆向下，周二（27日）兌每美元貶破144關口，現見144.16，續創去年11月以來最低，每百日圓兌港元5.43算。

日本財務省副大臣神田真人表示，近期外滙市場波動過快，並呈單邊走勢，正密切關注市場，指在需要適當應對滙率問題時，不排除任何選項，又表示關注的是外匯走勢而不是滙率水平。 

神田真人表示，外滙應穩定地反映基本面，希望外匯市場穩定波動。

日本內閣官房長官松野博一今也表示，目前出現了突然單邊貨幣波動，將繼續密切關注外匯波動情況，重要的是匯率反映基本面並以穩定的方式波動。

央行政策委員對YCC意見不一

日央今早發布6月會議紀錄顯示，有委員認為，從改善市場功能、與投資者溝通以及防止日央退出當前貨幣寬鬆政策時利率大幅波動的角度來看，使用孳息率曲線控制（YCC）措施的成本很高，認為應就調整YCC做早期討論，但亦指出央行目前應該維持貨幣刺激政策，因為對於央行的整體寬鬆計劃來說，等待持續實現2%通脹率的成本很低。

不過，紀錄顯示委員對於YCC持不同看法，有委員稱沒有必要重新調整YCC，因為曲線的扭曲狀態已緩解，且市場功能已經改善。另一位成員則認為YCC應當被視為一項單獨存在的寬鬆工具。

相關文章：

【日圓走勢】日本6月製造業PMI重陷收縮、服務業增長放緩　日圓跌穿143、兌港元5.45算

【日圓走勢】日圓跌至7個月低位、兌港元見5.48算　交易員：日本政府不太可能於現水平干預日圓

理財要貼地
【理財要貼地】大灣區置業攻略(一) 解構樓價走勢 前景配套 點揀樓及避免中伏

責任編輯︰梁浩碩、胡學能

開啟hket App，閱讀全文
日圓 貨幣政策 財政政策 外滙 日本
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】消費數據佳美債息升　道指照升百點　納指升1%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美國6月諮商會消費者信心升至109.7　勝預期│5月新屋銷售按年升12.2%超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款