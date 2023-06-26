【日圓匯價】日圓兌港元5.47算　財務省、官房長官指日圓單邊波動　日央6月會議有委員指用YCC措施成本很高

▲ 【日圓走勢】日外滙事務官︰近期外滙市場波動過快 不排除任何應對日圓選項

日本央行6月中議息後續維持包括負0.1厘的短期利率目標，以及10年期國債孳息率的隱性上限0.5厘後，日圓反覆向下，上周五兌每美元觸及143.87，創去年11月以來最低，今曾見143.7水平。日本財務省副大臣神田真人表示，近期外滙市場波動過快，並呈單邊走勢，正密切關注市場，指在需要適當應對滙率問題時，不排除任何選項，又表示關注的是外匯走勢而不是滙率水平。

神田真人講話後，日圓略為從7個月低位反彈，午後更曾見142.93，現報143.16，每百日圓兌港元5.47。神田真人表示，外滙應穩定地反映基本面，希望外匯市場穩定波動。

日本內閣官房長官松野博一今也表示，目前出現了突然單邊貨幣波動，將繼續密切關注外匯波動情況，重要的是匯率反映基本面並以穩定的方式波動。

央行政策委員對YCC意見不一

日央今早發布6月會議紀錄顯示，有委員認為，從改善市場功能、與投資者溝通以及防止日央退出當前貨幣寬鬆政策時利率大幅波動的角度來看，使用孳息率曲線控制（YCC）措施的成本很高，認為應就調整YCC做早期討論，但亦指出央行目前應該維持貨幣刺激政策，因為對於央行的整體寬鬆計劃來說，等待持續實現2%通脹率的成本很低。

不過，紀錄顯示委員對於YCC持不同看法，有委員稱沒有必要重新調整YCC，因為曲線的扭曲狀態已緩解，且市場功能已經改善。另一位成員則認為YCC應當被視為一項單獨存在的寬鬆工具。

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責任編輯︰梁浩碩、胡學能