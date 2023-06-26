  • 27°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼│電動車】瑞聯王勇：分析電動車前景應留意兩大關鍵　車款定價與品牌掛勾料難大幅減價

股市 09:30 2023/06/26

分享：

分享：

【解碼│電動車】瑞聯王勇：分析電動車前景應留意兩大關鍵　車款定價與品牌掛勾料難大幅減價

今年來電動車定價不斷下調，瑞聯銀行董事總經理王勇接受本報專訪時認為，汽車市場處於變革之中，而汽車品牌與定價是直接掛鈎的，不同的車款的目標消費群也不同，故此即使科技進步令成本下降，電動車定價也會處於範圍之內，但會配置更好的性能與功能，以豐富定價。
 
王勇表示，電動車是一個競爭相當激烈的市場，消費者選購電動車時，均會一併考慮電動車的定價及售後服務，故部分車企會降低一次性支付的定價水平，同時削減售後服務，部分則會維持定價不變，但提供更優質的售後服務。

汽車品牌要做好品牌管理 保持定價穩定

傳統汽車市場中，寶馬、奔馳等屬於高端品牌，汽車定價一直偏高。王勇稱，高端汽車品牌為保持定位，即使成本下降，也不會因此發售相當便宜的車款，因若突然低價售車，反而會損害品牌，故此要做好品牌管理，必須保持定價穩定，並提高產品可靠度，若要為接觸更多不同檔次的消費者，可透過擴闊產品綫，推出不同定位的品牌。

「要分析電動車前景，應留意定價權及銷量，同時擁有兩者便是車企能活下去的關鍵。」王勇稱，現時處於汽車替代過程，他每周也會留意新車登記數據，留意車企的銷售情況。

充電樁的配置有必要加大

內地去年電動車銷售佔整體新車銷售約26%至27%，王勇認為，這反映消費者對產品存在認可，但充電樁的配置有必要加大，例如要增加高壓充電樁，令汽車充電時可以更快，輔助駕駛系統要更成熟等，「不僅是中國，歐美也在積極提升充電裝置，以配合電動車更廣泛地使用」。

理財要貼地
【理財要貼地】大灣區置業攻略(一) 解構樓價走勢 前景配套 點揀樓及避免中伏

相關文章：【電動車】蔚來逆市反彈近3%　獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

相關文章：【電動車】小鵬汽車插9%　據報明年擬推右軚車型攻港

記者：陳韻妍

港股 電動車 寶馬 汽車 中國市場 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM向下、阿里巴巴跌1%　滙豐逆市靠穩　恒指低開44點（不斷更新）

下一篇文章

【獨家報道】阿里巴巴改組後分拆頭炮曝光　盒馬最快11月IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款