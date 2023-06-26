▲ 【解碼│電動車】瑞聯王勇：分析電動車前景應留意兩大關鍵 車款定價與品牌掛勾料難大幅減價

今年來電動車定價不斷下調，瑞聯銀行董事總經理王勇接受本報專訪時認為，汽車市場處於變革之中，而汽車品牌與定價是直接掛鈎的，不同的車款的目標消費群也不同，故此即使科技進步令成本下降，電動車定價也會處於範圍之內，但會配置更好的性能與功能，以豐富定價。



王勇表示，電動車是一個競爭相當激烈的市場，消費者選購電動車時，均會一併考慮電動車的定價及售後服務，故部分車企會降低一次性支付的定價水平，同時削減售後服務，部分則會維持定價不變，但提供更優質的售後服務。

汽車品牌要做好品牌管理 保持定價穩定

傳統汽車市場中，寶馬、奔馳等屬於高端品牌，汽車定價一直偏高。王勇稱，高端汽車品牌為保持定位，即使成本下降，也不會因此發售相當便宜的車款，因若突然低價售車，反而會損害品牌，故此要做好品牌管理，必須保持定價穩定，並提高產品可靠度，若要為接觸更多不同檔次的消費者，可透過擴闊產品綫，推出不同定位的品牌。

「要分析電動車前景，應留意定價權及銷量，同時擁有兩者便是車企能活下去的關鍵。」王勇稱，現時處於汽車替代過程，他每周也會留意新車登記數據，留意車企的銷售情況。

充電樁的配置有必要加大

內地去年電動車銷售佔整體新車銷售約26%至27%，王勇認為，這反映消費者對產品存在認可，但充電樁的配置有必要加大，例如要增加高壓充電樁，令汽車充電時可以更快，輔助駕駛系統要更成熟等，「不僅是中國，歐美也在積極提升充電裝置，以配合電動車更廣泛地使用」。

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記者：陳韻妍