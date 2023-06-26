【大行看法】法巴譚慧敏：環球AI股仍有上升空間　港股科技股有追落後條件

港股本周進入半年結，惟恒指上半年表現令人失望，年內至今跌4.5%。法巴財富管理香港首席投資策略師譚慧敏坦言，港股基本面及技術上均偏弱，加上內地減息力度遜預期，缺乏推動復甦動力，市場繼續觀望會否有政策出台，令恒指短期有機會下試萬八關，但另一邊廂則看好環球AI股前景。

美股AI股現泡沫但下半年仍會繼續炒

環球人工智能（Artificial Intelligence， AI）概念股勢如破竹，芯片公司英偉達（美︰NVDA）及超微半導體（美︰AMD）今年至今分別升近1.9倍及7成，有與OpenAI合作的微軟（美︰MSFT）期內亦有近4成升幅，均跑贏納斯達克100指數同期升36.2%。

譚慧敏指，美國大型AI概念估值炒至偏貴水平，開始有小型泡沫出現，但泡沫通常可維持一段時間，料推升估值情況下半年仍會繼續。

內地有迫切性推新刺激政策

但她指，資金現時主要炒半導體股，然而AI其實可應用在多個主題，未來數年將不斷有突破，相信行業贏家現時仍未跑出。至於中港股市的相關AI股，她認為估值相對美股便宜，料內地往後會着重創新及科技發展。但市況波動下，應同時吸納高息股作啞鈴式配置。

雖然今年內地經濟重啟成為市場憧憬主題，但她指外資因擔心地緣政治風險，故將概念投放在日本和歐洲等奢侈品，令相關股份上半年跑贏大市。此外，內地現時刺激政策僅屬地區性，近期減息步伐亦較預期為少，市場認為在經濟數據回落時，中央有迫切性再推出新的刺激政策。

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編輯：葉志偉