▲ 【獨家報道】阿里巴巴改組後分拆頭炮曝光 盒馬最快11月IPO

阿里巴巴 （09988） 改組後分拆頭炮最快11月成事。據了解，阿里旗下以數據和技術驅動的新零售平台——盒馬鮮生，正加緊籌備上市，最快未來兩周申請分拆上市，獲批後盒馬將着手呈交上市申請表格（A1表格），預計最快11月中旬IPO，實際上市時間表視乎市況而定。本報曾向盒馬方面查詢，發言人表示不作任何評論。

阿里巴巴旗下盒馬、菜鳥及阿里雲啟動上市計劃，現時收入已達百億規模的盒馬，料率先完成IPO，成為阿里變革後首項大型分拆上市。據了解，盒馬整體估值超過300億元，實際金額按市況而定。

盒馬預期7月底至8月初提交A1表格

據了解，阿里巴巴最快未來兩周會按PN15（應用指引15）要求，向港交所申請分拆盒馬上市，預計審批時間約1個月，其後於7月底至8月初提交A1表格，通過上市聆訊後，隨即於11月公開招股及掛牌上市。

阿里巴巴創始人馬雲在2016年10月首次提出了「新零售」概念，強調綫上綫下零售及物流必須結合在一起，當時外界均認為，盒馬是阿里探索新零售模式先鋒部隊。 2017年，馬雲現身盒馬鮮生門店，公開亮相為其站台，馬雲在店內高舉帝王蟹的相片，更讓外界對盒馬留下印象深刻。

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記者：李哲毅