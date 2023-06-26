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【HSBC滙豐】滙豐：首季信用卡客旅遊支出復疫前　推獎賞錢兌Arrture Points　換環亞機場貴賓室服務

股市 10:00 2023/06/26

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【HSBC滙豐】滙豐：首季信用卡客旅遊支出復疫前　推獎賞錢兌Arrture Points　換環亞機場貴賓室服務

HSBC滙豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，今年首季，滙豐信用卡的海外消費總額按年有高雙位數增長，而首季該行信用卡客戶於旅遊的相關支出如航空公司和旅行社，與去年同期相比分別升5倍和接近10倍，回復疫情前水平。該行最新夥環亞機場服務管理集團（環亞）推出信用卡旅遊獎勵合作計劃，該行信用卡客戶可獨家通過環亞的全球會員計劃Smart Traveller「智旅者」專享一系列機場禮賓服務。

滙豐信用卡客戶可透過Reward+應用程式（App），將「獎賞錢」兌換成「翱翔積分」（Arrture Points），在「智旅者」App換取環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge）、環亞優逸庭貴賓室（Plaza Premium First）升級、ALLWAYS機場禁區電動車接載服務以及其他旅遊熱點的機場貴賓室等旅遊接待體驗。智旅者為滙豐信用卡客戶專設的積分兌換平台上，客戶可享1元「獎賞錢」等於5「翱翔積分」兌換率，並以優惠價兌換一系列旅行禮遇。由今年7月1日起至8月31日，滙豐信用卡客戶更可享限時雙倍兌換率優惠，即1元「獎賞錢」等於10「翱翔積分」兌換率。於推廣期內，滙豐信用卡客戶可以低至100元「獎賞錢」獲得升級至環亞優逸庭禮遇，或即以低至140元「獎賞錢」兌換「ALLWAYS電動車包車」服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢表示，持EveryMile卡的客戶本身每年可免費6次入環亞貴賓室，今年4月持該卡的客戶用機場貴賓室服務次數較去年10月多9倍，可見該些客戶需求殷切，而他們冀在更舒服、空間更大的地方休息及用膳，故今次合作所提供的環亞優逸庭貴賓室升級可切合他們需要。

持滙豐信用卡經濟艙客兌積分換取Plaza Premium First升級

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢表示，持EveryMile卡的客戶本身每年可免費6次入環亞貴賓室，該行見該些客戶進入貴賓室有殷切需求，且他們希望都更舒服、空間更大的地方休息及用膳，故今次和環亞的合作，所提供的環亞優逸庭貴賓室升級可切合他們需要。

環亞集團銷售總監吳淑君表示，環亞優逸庭貴賓室提供更好的餐飲及更舒適的座位，空間更闊落，只招待航空公司頭等及商務艙客人，今次和滙豐合作之下，持EveryMile卡的經濟艙客人可升級至優逸庭貴賓室服務。

Smart Traveller「智旅者」為滙豐信用卡客戶增設獨家積分兌換平台。

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記者：胡學能

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