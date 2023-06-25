【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數　聯儲局鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）

美國本周將公布多項經濟數據，當中以周五（30日）公布的PCE（Personal Consumption Expenditure，個人消費支出）指數，被聯儲局視為判斷通脹走勢的關鍵數據，市場料PCE指數按年升幅會由4.4%回落至3.8%，惟預期核心PCE按年升幅會維持4.7%不變。

留意環球央行行長對利率取態

若核心通脹未有回落，聯儲局7月底議息會議加息機會勢必上升，芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，7月加息機率現時接近72%。

此外，聯儲局主席鮑威爾本周將會參與歐洲央行論壇，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長植田和男及英倫銀行行長貝利均會出席該活動，環球央行行長屆時的發言和取態，將對利率及股市走向舉足輕重。

資金或流入避險資產

國際清算銀行（BIS）稱，隨着通脹可能變得根深蒂固，全球範圍內的加息周期正進入最具挑戰性階段，雖然央行已經大舉提高借貸成本以降低消費者價格，但到目前為止，通脹壓力緩解主要是因為供應鏈恢復以及大宗商品成本下降，坦言利率可能需要在更高水平維持比公眾和投資者預期更長的時間。

過去周末環球地緣政治形勢曾出現風雲色變，但隨着俄羅斯與僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）達成協議，外圍市況出現波動的機會料減少，但在局勢不穩下，資金有機會流入美元和黃金等避險資產。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 6月26日 6月達拉斯聯邦製造業指數 -20 -29.1 6月27日 5月耐用品訂單初值 -0.9% 1.1% 4月FHFA房價指數（按月） 0.5% 0.6% 4月標普20城市房價指數 0.35% 0.45% 5月新屋銷售 67.5萬套 68.3萬套 6月諮詢委員會消費者信心 104 102.3 6月28日 上周MBA貸款申請指數 - 0.5% 5月批發存貨初值（按月） -0.1% -0.1% 5月零售庫存（按月） - -0.2% 6月29日 美國第二季GDP修正值（按季） 1.4% 1.3% 美國第二季個人消費修正值 3.8% 3.8% 首次申請失業救濟金人數 26.5萬 26.4萬 連續申請失業救濟金人數 177.9萬 175.9萬 5月成屋待完成銷售（按月） -0.5% 0% 6月30日 5月個人收入 0.4% 0.4% 5月個人支出 0.2% 0.8% PCE指數（按年） 3.8% 4.4% 核心PCE指數（按年） 4.7% 4.7% 6月MNI芝加哥採購經理人指數 44 40.4 6月密歇根大學市場氣氛終值 63.9 63.9

編輯︰葉志偉