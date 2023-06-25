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【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數 聯儲局鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）
美國本周將公布多項經濟數據，當中以周五（30日）公布的PCE（Personal Consumption Expenditure，個人消費支出）指數，被聯儲局視為判斷通脹走勢的關鍵數據，市場料PCE指數按年升幅會由4.4%回落至3.8%，惟預期核心PCE按年升幅會維持4.7%不變。
留意環球央行行長對利率取態
若核心通脹未有回落，聯儲局7月底議息會議加息機會勢必上升，芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，7月加息機率現時接近72%。
此外，聯儲局主席鮑威爾本周將會參與歐洲央行論壇，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長植田和男及英倫銀行行長貝利均會出席該活動，環球央行行長屆時的發言和取態，將對利率及股市走向舉足輕重。
資金或流入避險資產
國際清算銀行（BIS）稱，隨着通脹可能變得根深蒂固，全球範圍內的加息周期正進入最具挑戰性階段，雖然央行已經大舉提高借貸成本以降低消費者價格，但到目前為止，通脹壓力緩解主要是因為供應鏈恢復以及大宗商品成本下降，坦言利率可能需要在更高水平維持比公眾和投資者預期更長的時間。
過去周末環球地緣政治形勢曾出現風雲色變，但隨着俄羅斯與僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）達成協議，外圍市況出現波動的機會料減少，但在局勢不穩下，資金有機會流入美元和黃金等避險資產。
|本周美國重點數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|6月26日
|6月達拉斯聯邦製造業指數
|-20
|-29.1
|6月27日
|5月耐用品訂單初值
|-0.9%
|1.1%
|4月FHFA房價指數（按月）
|0.5%
|0.6%
|4月標普20城市房價指數
|0.35%
|0.45%
|5月新屋銷售
|67.5萬套
|68.3萬套
|6月諮詢委員會消費者信心
|104
|102.3
|6月28日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|0.5%
|5月批發存貨初值（按月）
|-0.1%
|-0.1%
|5月零售庫存（按月）
|-
|-0.2%
|6月29日
|美國第二季GDP修正值（按季）
|1.4%
|1.3%
|美國第二季個人消費修正值
|3.8%
|3.8%
|首次申請失業救濟金人數
|26.5萬
|26.4萬
|連續申請失業救濟金人數
|177.9萬
|175.9萬
|5月成屋待完成銷售（按月）
|-0.5%
|0%
|6月30日
|5月個人收入
|0.4%
|0.4%
|5月個人支出
|0.2%
|0.8%
|PCE指數（按年）
|3.8%
|4.4%
|核心PCE指數（按年）
|4.7%
|4.7%
|6月MNI芝加哥採購經理人指數
|44
|40.4
|6月密歇根大學市場氣氛終值
|63.9
|63.9
編輯︰葉志偉