  • 30°C
香港時間 : 2023625日 (週日) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神華1088】中國神華擬收購控股股東國家能源集團部分資產

股市 21:12 2023/06/25

分享：

分享：

【神華1088】中國神華擬收購控股股東國家能源集團部分資產

中國神華 （01088） 今年4月底公告，決定啟動收購控股股東國家能源集團部分資產的工作，推動減少和解決同業競爭，今晚（25日）再發公告交代收購工作的進展，包括內蒙古大雁礦業、國家能源集團杭錦能源。自啟動收購工作以來，中國神華與國家能源集團充分溝通協商，開展審計、評估、 法律等中介機構的選聘工作，持續推進相關工作。

大雁礦業目前由國家能源集團100%持股，該礦業公司去年中國企業會計準則下，資產總額48億元人民幣、淨資產為負1.5億元人民幣、營業收入29.5億元人民幣、淨利潤534.4萬元人民幣。公司有2處生產煤礦，為雁南礦和扎尼河露天礦。截至去年底，該兩處煤礦中國標準下保有可採儲量4.1億噸， 煤炭生產能力1,070萬噸／年；去年完成商品煤產量約870萬噸。 另外大雁礦業還有3處探礦權，分別為伊敏河東區後備井、伊敏河東區二井、伊敏河東區外圍。

國家能源集團杭錦能源目前由國家能源集團100%持股，該公司去年中國企業會計準則下資產總額14.3億元人民幣、淨資產負42.2億元人民幣、營業收入54.8億元人民幣、淨利潤7,714.8萬元人民幣。杭錦能源擁有1處在建煤礦，為塔然高勒煤礦項目。塔然高勒煤礦近期在建產能規模為1,000萬噸／年。截至去年底，該處煤礦中國標準下保有可採儲量9.2億噸。去年，杭錦能源外購煤銷量約1,000萬噸。

相關文章：

【恒指季檢】恒指納入4隻股份　華電紫金京東健康攜程染藍　國指納入神華剔走碧桂園

編輯：胡學能

港股 商品 收購 中國神華（01088）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數　鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）

下一篇文章

【美團3690】美團：王慧文因個人健康原因辭任非執董　周一生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款