▲ 【神華1088】中國神華擬收購控股股東國家能源集團部分資產

中國神華 （01088） 今年4月底公告，決定啟動收購控股股東國家能源集團部分資產的工作，推動減少和解決同業競爭，今晚（25日）再發公告交代收購工作的進展，包括內蒙古大雁礦業、國家能源集團杭錦能源。自啟動收購工作以來，中國神華與國家能源集團充分溝通協商，開展審計、評估、 法律等中介機構的選聘工作，持續推進相關工作。

大雁礦業目前由國家能源集團100%持股，該礦業公司去年中國企業會計準則下，資產總額48億元人民幣、淨資產為負1.5億元人民幣、營業收入29.5億元人民幣、淨利潤534.4萬元人民幣。公司有2處生產煤礦，為雁南礦和扎尼河露天礦。截至去年底，該兩處煤礦中國標準下保有可採儲量4.1億噸， 煤炭生產能力1,070萬噸／年；去年完成商品煤產量約870萬噸。 另外大雁礦業還有3處探礦權，分別為伊敏河東區後備井、伊敏河東區二井、伊敏河東區外圍。

國家能源集團杭錦能源目前由國家能源集團100%持股，該公司去年中國企業會計準則下資產總額14.3億元人民幣、淨資產負42.2億元人民幣、營業收入54.8億元人民幣、淨利潤7,714.8萬元人民幣。杭錦能源擁有1處在建煤礦，為塔然高勒煤礦項目。塔然高勒煤礦近期在建產能規模為1,000萬噸／年。截至去年底，該處煤礦中國標準下保有可採儲量9.2億噸。去年，杭錦能源外購煤銷量約1,000萬噸。

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編輯：胡學能