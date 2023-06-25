【美團3690】美團：王慧文因個人健康原因辭任非執董　周一生效

▲ 美團：王慧文因個人健康原因辭任非執董 周一生效

美團 （03690） 公布，王慧文因個人健康原因辭去非執行董事、提名委員會成員和授權代表職務，周一（26日）生效。港交所 （00388） 披露易顯示，截至今年5月29日，王慧文共持有4604.4萬股美團或0.82%。以上周五（23日）收市價124.7元計，貨值57.41億元。

王慧文是美團聯合創始人之一，曾被視為美團「二號人物」，與首席執行官王興為同學兼室友。不過，王慧文在2020年美團成立10周年之際，宣布退出日常管理事務，逐漸淡出集團管理層，更在今年3月轉任至非執行董事。王慧文同時亦宣布放棄持有集團的超級投票權，並逐步擁10票投票權的特權股（A類股份），轉換為B類普通股，並在4月底前完成。

美團同時公布，執行董事、聯合創始人穆榮均已獲委任為授權代表，自6月26日起生效。

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記者：伍鍵文