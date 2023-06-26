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美性感網紅自製AI版公仔 與支持者對話

環球社會熱點 08:05 2023/06/26

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美國一名性感網紅決定利用人工智能（AI）工具，製作出自己的AI版本形象，並希望藉此與支持者接觸及對話，甚至聲稱效用超越心理治療師。網紅的真實男友亦支持女友，更著手幫忙製作AI版女友。

AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖） 【下一頁】

付費訂閲平台OnlyFans上的美國網紅Katiana Kay近日推出AI版本，讓支持者可以與自己有更親密接觸。Katiana的AI版本能夠與用戶對話﹑講笑話及發送自動語音訊息。她聲稱AI版好過曾經遇過的心理治療師。

Katiana稱了解溝通的價值，希望可以與所有支持者對話，因此利用AI工具，製成人工智能版本的自己。她指在對話及親密接觸能夠有療癒感，希望支持者亦能透過自己的AI得到同樣感受。

    點擊圖片放大
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AI預測歌曲會否爆紅準確率達97% 或可取代音樂節目評委 【下一頁】

美國媒體亦指出，Katiana版AI由其男友Will Goodall協助製成。Will認為，所有人應該有機會與自己的女友對話，他亦會經常調整設定，希望用戶有更良好體驗。

現年20歲的Katiana於2021年加入平台，放棄繼續攻讀大學醫科學位，投身網紅事業。據悉，Katiana每月收入高達50萬美元（約391.5萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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