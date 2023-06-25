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【内房危機】建業地產：暫停支付境外債務　聘中介機構儘快出台解決方案

股市 19:41 2023/06/25

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【内房危機】建業地產：暫停支付境外債　聘中介機構儘快出台解決方案

建業地產 （00832） 公布，今年第2季以來內房市場銷售持續疲弱，每月銷售逐漸惡化，流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續增加，但集團現金無法滿足履行當前和之後義務所需，因此決定暫停向所有境外債權人進行支付。集團預計將聘請中介機構，並儘快出台境外債務的整體解決方案，同時將持續與境外債權人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。

建業指出，集團未能支付在上周五（23日）寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優先票據的利息，而未能付款可能會導致債權人根據相關融資安排的相應條款要求加快償還債務及╱或採取行動。

現階段將全力保交付、保經營

建業指，現階段將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，並且穩定業務經營，以保障購房者、集團合作伙伴和所有利益相關者的權益。

自2021年下半年起，集團已向境外債權人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：伍鍵文

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