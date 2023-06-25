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【香港樓市】陳茂波：正與金管局研究微調按揭成數政策　或擴至「換樓」人士

股市 18:34 2023/06/25

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陳茂波：正與金管局研究微調按揭成數政策　或擴至「換樓」人士

財政司司長陳茂波在商台節目上表示，目前中小型單位按揭成數已達9成，認為已經「差不多了」，而部分市民則反映，在建立家庭或生育後有「換樓」需求，在平衡金融安全與保障市民利益的前提下，正研究是否可以提供協助，目前正與金管局研究放寬按揭成數政策，相信稍後會有措施公布，目標是置業自用人士，但強調幅度屬於「微調」。

陳茂波指，美國聯儲局年内可能再加一、兩次息，料高息情況維持一段時間，提醒置業人士要兼顧還款能力。

陳茂波：本港經濟容易受外圍環境影響

本港經濟逐漸復甦，陳茂波指，受地緣政治、歐洲經濟不景氣及美息高企影響，4月份出口下跌16%，預計下半年出口持續面臨挑戰。不過，消費方面則有所反彈，4月份入境旅客達290萬人次，恢復至疫情前的5成，零售貨值和餐飲亦恢復九成，市面暢旺，料全年經濟增長主要由消費及旅遊服務輸出所帶動。但他提醒，本港經濟容易受外圍環境影響。

此外，他同日又在網誌表示，新一屆政府提出將香港發展成為國際綠色科技及綠色金融中心，希望在龐大的國際新市場中搶佔領導位置。

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記者：伍鍵文

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