東電擴大福島核電站參觀資格 預計7月後接受公眾申請

日本東京電力公司（簡稱東電）周日（25日）宣布，即將在7月後開始接受公眾申請，讓大眾可以前往福島核電站第一核電廠參觀。據悉，東電希望透過開放大眾參觀，讓外界更了解情況。

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共同社報稱，東電希望在夏天前後開始把第一核電站越積越多的核廢水排放入大海，希望透過接待的參觀人群，增加大眾對核反應堆報廢工作的了解。

此前東電只接待相關人士﹑當地居民或研究目的團體申請，7月起公眾可以透過福島縣「Hope Tourism」計劃認可的旅行社，申請前往參觀第一核電廠。

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根據東電介紹，參觀行程包括坐巴士觀看核廢水的淨化設備，在距離約100米的高台觀摩曾經發生氫氣爆炸1至4號機組反應堆廠房。同時，工作人員亦會用瓶裝樣品講解核廢水。

共同社指行程預計為時2個半小時，遭受的輻射量為0.03毫希沃特（mSv）。參加者需要穿著長袖衣物，並出示身份證明，不接受懷孕女性及初中生以下年齡人士申請參觀。

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責任編輯：吳漢培