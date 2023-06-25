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【MPF】積金局劉麥嘉軒：是時候「半年中期檢討」強積金　籲勿因短期市場走勢轉換基金

股市 17:10 2023/06/25

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積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指市民應定期檢視自己的強積金投資組合，建立積極管理強積金的良好習慣，而今年將近過了一半，是時候作「半年中期檢討」，籲市民緊記強積金是長線投資，與短線炒賣股票的概念截然不同，強積金在平均成本法下，長時間定期供款作投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

她指，市民應着眼各類強積金基金的長期表現，了解它們的潛在風險、投資目標、開支比率，以便作出更明智的投資決定。她重申市民不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避免「高買低賣」得不償失。

劉麥嘉軒稱，自強積金制度在2000年12月實施以來，各類強積金基金的長期表現都錄得正回報，為市民的退休儲備增值。其中，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金，自制度實施以來截至今年5月31日，這兩類基金的平均累積淨回報分別達125.3%和119.2%，表現為各基金類別之冠。

劉麥嘉軒：年輕市民可考慮較進取基金

她又指，要留意進取型基金雖有潛質帶來較高回報，但同時伴隨較高投資風險，故市民應按自己的人生階段及風險承受能力，揀選合乎自己投資目標的基金。對於年輕市民來說，由於有相對較長的投資期去抵禦市場短期波動，一般而言風險承受能力較高，可考慮選擇較進取的強積金基金，配合複息效應所帶來的優勢，以爭取較高的回報。

另一方面，每當市場波動時，坊間有聲音建議市民「變陣」，將強積金投資於保守基金，甚至以此為長遠的強積金投資策略以迴避投資風險。劉麥嘉軒稱，強積金保守基金以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，風險雖相對較低，但同時預期回報亦較低，長遠其回報往往不敵通脹，對於距離退休仍有一段長時間的市民，保守基金並非合適的投資選擇。

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【MPF】積金評級：強積金6月人均賺6600元　上半年這基金錄近15%回報！

編輯：胡學能

港股 退休 基金 債券 股票 通脹 港元
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