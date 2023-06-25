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亞馬遜加碼投資印度 2030年前投資額將達260億美元

環球政經 16:30 2023/06/25

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亞馬遜（AMZN）行政總裁Andy Jassy和印度總理莫迪會面後宣布，將加碼投資印度65億美元。連同此前已宣布的金額，亞馬遜於2030年前投資印度的金額將提高到260億美元。

雖然Jassy沒有給出具體的數字，但在宣布之前，亞馬遜的雲計算部門AWS上個月說，到2030年底，它將在印度投資約129億美元。

再之前，亞馬遜宣布了一項65億美元的投資計劃，主要是為了促進其電子商務業務。

這項投資被視為莫迪美國之行的其中一項收穫，在此期間，包括半導體公司應用材料（AMAT）和美光（MU）在內的多間公司皆作出承諾。莫迪和Jassy之間的討論圍繞支持印度的初創企業、創造就業、數碼化和賦予小企業權力。

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撰文 : 林斯凱

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