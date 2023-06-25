亞馬遜加碼投資印度 2030年前投資額將達260億美元

亞馬遜（AMZN）行政總裁Andy Jassy和印度總理莫迪會面後宣布，將加碼投資印度65億美元。連同此前已宣布的金額，亞馬遜於2030年前投資印度的金額將提高到260億美元。

雖然Jassy沒有給出具體的數字，但在宣布之前，亞馬遜的雲計算部門AWS上個月說，到2030年底，它將在印度投資約129億美元。

再之前，亞馬遜宣布了一項65億美元的投資計劃，主要是為了促進其電子商務業務。

這項投資被視為莫迪美國之行的其中一項收穫，在此期間，包括半導體公司應用材料（AMAT）和美光（MU）在內的多間公司皆作出承諾。莫迪和Jassy之間的討論圍繞支持印度的初創企業、創造就業、數碼化和賦予小企業權力。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

美國證券交易委員會本月早些時候起訴美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase，就在一天前，聯邦監管機構起訴幣安，指控該公司在美國經營非法交易所並混合客戶資產。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機