歐央行副行長：正進入緊縮周期最後階段 核心通脹數據很重要

歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，歐洲央行（ECB）的緊縮周期已接近尾聲。

對於歐洲央行何時停止加息，Guindos接受西班牙媒體訪問時表示，「將取決於數據，核心通脹的情況非常重要。」

自去年7月以來，歐洲央行已經加息400個基點，下個月再次加息的可能性似乎很大。然而，此後的路徑仍然不確定，一些決策者暗示有必要在夏休後進一步加息。

Guindos強調了貨幣政策和基數效應在減緩核心通脹方面的作用。他還強調了監測第二輪效應的重要性，如工資增長和單位勞動成本。如果情況變得複雜，可能需要更強的貨幣政策。金多斯進一步指，財政政策需要在抑制通貨膨脹方面發揮作用。

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