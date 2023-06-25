【俄烏戰爭】西方被指早知瓦格納準備行動 事態發展超預期

西方多個情報消息人士透露，早已了解俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）準備挑戰俄國政府，惟未能預計事態發展如此迅速。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述西方情報人員，指有情報顯示普里戈津早已為挑戰俄羅斯政府做好準備，包括收集大量武器及彈藥。

俄軍在烏克蘭的攻勢放緩後，西方情報已相信俄國政府與瓦格納出現矛盾。但情報未料及普里戈津會下令部隊，攻擊南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部。

消息人士指出，今次局勢發展十分迅速，難以估計普里戈津對俄軍的真實威脅程度，亦無法掌握瓦格納部隊的實際動向。知情人士更表示，情報人員上周初才向國會領袖傳達，憂慮瓦格納在俄國境內動向及加強武裝的行為。

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隨普里戈津同意停止軍事行動及移至白俄羅斯，西方情報人員將小心應對，擔心行動可能會被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認定有西方勢力界入，從而升級局勢。

華府官員亦透露，自普里戈津行動開始後，暫未發現俄方核武有任何動向改變。國務院發言人表示，美方無理由調整己方的傳統軍事及核武力量姿態。

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責任編輯：吳漢培