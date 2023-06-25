  • 31°C
香港時間 : 2023625日 (週日) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】西方被指早知瓦格納準備行動 事態發展超預期

環球政治 16:02 2023/06/25

分享：

分享：

西方多個情報消息人士透露，早已了解俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）準備挑戰俄國政府，惟未能預計事態發展如此迅速。

【俄烏戰爭】瓦格納停進軍莫斯科 首領或去白俄 克宮不追究士兵 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述西方情報人員，指有情報顯示普里戈津早已為挑戰俄羅斯政府做好準備，包括收集大量武器及彈藥。

俄軍在烏克蘭的攻勢放緩後，西方情報已相信俄國政府與瓦格納出現矛盾。但情報未料及普里戈津會下令部隊，攻擊南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部。

消息人士指出，今次局勢發展十分迅速，難以估計普里戈津對俄軍的真實威脅程度，亦無法掌握瓦格納部隊的實際動向。知情人士更表示，情報人員上周初才向國會領袖傳達，憂慮瓦格納在俄國境內動向及加強武裝的行為。

【俄烏戰爭】普京指瓦格納首領犯下叛國罪 「內部叛變是致命打擊」 【下一頁】

隨普里戈津同意停止軍事行動及移至白俄羅斯，西方情報人員將小心應對，擔心行動可能會被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認定有西方勢力界入，從而升級局勢。

華府官員亦透露，自普里戈津行動開始後，暫未發現俄方核武有任何動向改變。國務院發言人表示，美方無理由調整己方的傳統軍事及核武力量姿態。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市
2023/06/24
【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
2023/06/24
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
2023/06/23
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊
2023/06/19
【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊

你可能感興趣

【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市
14:54 2023/06/24
【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
11:55 2023/06/24
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
10:52 2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
軍事 地緣政治 俄羅斯 普京 白俄羅斯 烏克蘭 戰爭 核武 美國

下一篇文章

【俄烏戰爭】「瓦格納」停進軍莫斯科 西方情報據悉早知意圖（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款