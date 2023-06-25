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SpaceX火箭將再試飛？ 馬斯克：大修後成功機會提升

環球政經 12:30 2023/06/25

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SpaceX公司行政總裁馬斯克表示，在4月份首次試射失敗後，該公司已對其「星艦（Starship）」火箭進行逾千處修改。

馬斯克認為，這些修改大大改善了下一次發射嘗試的成功機會，估計到達軌道的概率約為60%。

星艦項目是下一代火箭，旨在將貨物和最終人類運送到月球和火星等目的地。馬斯克提到，SpaceX已經對分離過程實施了一項突破性的改變，採用了一種名為熱分離（hot staging）的技術，即在超級重型助推器仍在連接時點燃星艦的發動機。

第一次試飛遇到發動機故障和分離失敗，導致火箭被毀。馬斯克重申其對太空探索和迅速到達火星的目標的承諾。然而，他拒絕討論某些話題，如他的人工智能（AI）公司或SpaceX基於衛星的互聯網服務Starlink的潛在IPO計劃。

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撰文 : 林斯凱

美股 經濟

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