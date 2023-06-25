【俄烏戰爭】瓦格納停進軍莫斯科 首領或去白俄 克宮不追究士兵

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被指同意，下令部隊停止揮軍前往首都莫斯科。克里姆林宮指普里戈津將移居白俄羅斯，參與今次行動的瓦格納士兵將不會面臨刑事檢控。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在總統普京（Vladimir Putin）支持下，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）成功斡旋，使普里戈津同意停止部隊向莫斯科進發。

佩斯科夫明言，針對普里戈津的刑事案件亦會撤銷，相信對方會遷居至白俄羅斯。同時，他指任何參與今次行動瓦格納士兵將不會面對責任，作為他們對俄羅斯曾經作出貢獻的回報。

然而，佩斯科夫拒絕透露俄國政府有否向普里戈津作出任何妥協，即任何個人安全保障，強調與對方達成協議是希望避免衝突及釀成流血事件。

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普里戈津上周六（24日）發布的影片中表明，軍隊將在24小時內進入莫斯科200公里範圍內，強調行動當時未有人員傷亡。雖然無法確定普里戈津軍隊實際動向，但有影片顯示瓦格納部隊已進入莫斯科500公里內範圍。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，事件反映俄國政府內部核心處於混亂狀態，揚言俄羅斯已失去控制。

西方正密切關注事態發展，美國總統拜登（Joe Biden）與英法德3國元首商討。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦據悉與七國集團（G7）盟友商討，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）因局勢取消訪問中東。

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責任編輯：吳漢培