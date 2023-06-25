  • 32°C
香港時間 : 2023625日 (週日) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】瓦格納停進軍莫斯科 首領或去白俄 克宮不追究士兵

環球政治 14:53 2023/06/25

分享：

分享：

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被指同意，下令部隊停止揮軍前往首都莫斯科。克里姆林宮指普里戈津將移居白俄羅斯，參與今次行動的瓦格納士兵將不會面臨刑事檢控。

【俄烏戰爭】普京指瓦格納首領犯下叛國罪 「內部叛變是致命打擊」 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在總統普京（Vladimir Putin）支持下，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）成功斡旋，使普里戈津同意停止部隊向莫斯科進發。

佩斯科夫明言，針對普里戈津的刑事案件亦會撤銷，相信對方會遷居至白俄羅斯。同時，他指任何參與今次行動瓦格納士兵將不會面對責任，作為他們對俄羅斯曾經作出貢獻的回報。

然而，佩斯科夫拒絕透露俄國政府有否向普里戈津作出任何妥協，即任何個人安全保障，強調與對方達成協議是希望避免衝突及釀成流血事件。

【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市 【下一頁】

普里戈津上周六（24日）發布的影片中表明，軍隊將在24小時內進入莫斯科200公里範圍內，強調行動當時未有人員傷亡。雖然無法確定普里戈津軍隊實際動向，但有影片顯示瓦格納部隊已進入莫斯科500公里內範圍。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，事件反映俄國政府內部核心處於混亂狀態，揚言俄羅斯已失去控制。

西方正密切關注事態發展，美國總統拜登（Joe Biden）與英法德3國元首商討。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦據悉與七國集團（G7）盟友商討，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）因局勢取消訪問中東。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
2023/06/24
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
2023/06/23
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊
2023/06/19
【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊
【俄烏戰爭】《紐時》指烏大壩受損 由俄羅斯內部引爆所致
2023/06/18
【俄烏戰爭】《紐時》指烏大壩受損 由俄羅斯內部引爆所致

你可能感興趣

【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
11:55 2023/06/24
【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
15:00 2023/06/23
【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
10:52 2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
地緣政治 外交 軍事 俄羅斯 莫斯科 普京 白俄羅斯 戰爭 澤連斯基 烏克蘭

上一篇文章

【俄烏戰爭】「瓦格納」停進軍莫斯科 西方情報據悉早知意圖（持續更新）

下一篇文章

美加調查內爆觀光潛艇 料將出現一系列訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款