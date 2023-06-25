YouTube正在平台上測試一款新遊戲產品 或成新增長點

《華爾街日報》援引一封發給Google員工的電郵報道，YouTube正內部測試一款用於玩網絡遊戲的產品。

報道稱，Google旗下的YouTube正在內部測試一款名為「Playables」的新產品，用於玩在線遊戲。測試該產品的邀請函是發給Google員工的，可供測試的遊戲包括Stack Bounce等遊戲。

這些遊戲可以在YouTube網站的網絡瀏覽器上玩，也可以通過運行Google Android和蘋果iOS移動系統的設備來玩。

YouTube的發言人承認，遊戲一直是該公司的重點，並提到正在進行的新功能實驗，但表示目前沒有具體的公告。

報道又指，考慮到公司廣告支出放緩，在YouTube上托管網絡遊戲的舉措，與首席執行官Neal Mohan探索新的增長領域的戰略相一致。

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