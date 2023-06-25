Nvidia行政總裁：極可能在歐洲投資 打造全球性國際公司

Nvidia行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在與歐盟專員Thierry Breton會面後表示，該公司極可能在歐洲投資。

Breton建議Nvidia增加在歐洲的投資，強調歐洲作為Nvidia未來發展的潛在樞紐地位。

Breton和幾間著名的科技公司之間的會議集中在內容審查和管理、人工智能（AI）等話題上。Nvidia大幅增長，主要是由於其圖形處理器（GPU）在用於生成性AI的數據中心的普及。

該公司的數據中心部門的銷售額在2022年增長了41%，達到150億美元。值得注意的是，美國、歐盟、日本和印度等國家已經承諾提供超過1000億美元的補貼，以吸引Intel（INTC）、台積電（TSM）和美光科技（MU）等主要芯片製造商。

針對這些情況，黃仁勳確認，Nvidia打算在歐洲探索投資機會，旨在將公司打造成一家全球性的國際公司。Breton發出了邀請，希望下個月在比利時布魯塞爾進一步討論。

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