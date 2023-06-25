傳日本自衛隊測試使用Starlink服務 下財年正式採用

日本《讀賣新聞》引述政府消息人士報道，日本軍方正測試Tesla行政總裁馬斯克的星鏈（Starlink）衛星互聯網服務，並計劃在下一個財政年度採用這項技術。

報道指，雖然日本防衛省已經能夠使用地球同步軌道上的通訊衛星，但認為Starlink的低地球軌道衛星具有潛力，可以補充其現有的地球靜止軌道通訊衛星。

報道指，日本自衛隊自3月以來一直在進行測試，在大約10個地方部署了星鏈，並將其納入訓練演習。

日本防衛省尚未對該報道發表評論。

各國都在尋求在沖突發生時提高對通訊幹擾或衛星攻擊的韌性。烏克蘭已經在戰場上部署了星鏈，而俄羅斯則試圖阻止其在該地區的使用。美國國防部也與星鏈服務簽約。

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