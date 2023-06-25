「瓦格納」停止向莫斯科推進 克里姆林宮：參與者不會受罰

由Yevgeny Prigozhin領導的武裝集團瓦格納（Wagner）停止了向莫斯科的推進，緩和了對俄羅斯總統普京權力的重大挑戰。Prigozhin聲稱，他的部隊到達了距離首都125英里的範圍內，但決定撤退以避免流血事件。

該俄羅斯僱傭軍佔領了羅斯托夫（Rostov）市，並帶著坦克和裝甲車向北前進。他們一度遇到了抵抗，但設法突破了路障。撤退是從他們佔領的羅斯托夫軍事總部開始的。他們到達的確切距離無法獨立核實。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示，由白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）促成的交易將撤銷對Prigozhin的刑事案件，並允許他轉移到白俄羅斯。加入行動的瓦格納戰士將不會面對任何懲處。

Peskov稱這些事件是「悲劇」，並提到盧卡申科的調解作用，因為他與Prigozhin有多年的私人關系。

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