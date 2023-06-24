【加密貨幣】比利時要求幣安退出當地市場 並退還客戶所持虛擬貨幣

繼上周幣安退出荷蘭業務、又被法國監管部門調查洗黑錢行為後，加密貨幣交易所幣安（Binance）近日亦被比利時監管當局要求停止在該國業務，並立即向該國客戶退還帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣。

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比利時金融服務和市場管理局（FSMA）下令，幣安需立即停止在比利時提供虛擬貨幣服務的所有活動，指其正在從並非歐洲經濟區成員國的國家向比利時客戶提供交易和錢包托管服務，屬被禁止的行為。機構在聲明中表示，布魯塞爾的皇家檢察官已被告知幣安的活動可能構成刑事犯罪的行為。

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除了命令幣安停止在比利時的加密活動外，FSMA還表示，該機構要求幣安「立即採取措施」，向所有比利時客戶退還幣安爲其帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣，或將其轉移到經授權的服務方。目前幣安正面臨多個國家越來越嚴格的監管審查，除了歐洲市場之外，幣安早前才剛與美國證交會（SEC）達成協議，避免幣安美國平台資產被全部凍結。

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撰文：鄭日棱