【直播購物】YouTube進軍直播購物業務 於南韓試行首個官方直播購物頻道

近年流行直播購物，YouTube宣布將於本月底（30日）於南韓推出全球首個官方的直播購物頻道，頻道將以韓語撥出、購物內容囊括30個品牌。

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根據外媒報導，YouTube即將在韓國推出最新的「YouTube Shopping」官方頻道，並以一個為期90天的直播節目作為直播購物業務的開端，目前南韓直播商務市場由Naver佔據，市占率約為60%。而直播商務市場預計今年可成長到10兆韓圜。

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針對直播購物業務，YouTube發言人就指，品牌會不時嘗試各種YouTube Shopping功能，惟現階段沒有更詳細消息可透露。

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撰文：鄭日棱