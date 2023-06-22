【家居裝修】屋宇署設立電話熱線 解答住宅改動工程查詢

屋宇署表示，近日不少市民希望了解如何查閱批准圖則以確定結構牆位置，或關注自己的住宅單位會否因曾進行改動和加建工程而影響樓宇結構或安全，署方因此設立電話熱線3842 5375，供市民查詢有關住宅單位改動和加建工程事宜，並會與專業團體合辦工程須知公眾講座。

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電話熱線開放至下月21日，市民可於星期一至五上午9時至下午5時致電查詢，也可經電郵聯絡屋宇署。此外，常見問題和答案已上載部門網頁，供市民參考。市民可經上述熱線或電郵預約在辦公時間親臨設於西九龍政府合署的樓宇資訊中心，進一步了解如何索取建築圖則和認識上面的基本資料。

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此外，屋宇署亦會於下月11日下午6時30分在樓宇資訊中心舉辦住宅室內改動及加建工程須知，費用全免。市民可在主題網頁報名，名額有限，先到先得。

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撰文：鄭日棱