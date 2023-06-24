【美股焦點】印度總理莫迪見美國商界　蘋果庫克指當地充滿機遇　美光隨即宣布進行重大投資

印度總理莫迪2014年上任後首次對美國進行國是訪問，昨日更與美國科技領袖會面，討論在印度投資的機遇和挑戰。多間科技巨頭對投資印度表示歡迎，蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克更以巨大機遇（huge opportunity）形容印度，芯片供應商美光（美：MU）更隨即宣布對印度進行重大投資。

美光投資27.5億美元建印度封測廠

庫克向傳媒表示，印度現時正代表著一個巨大機遇，被問及蘋果是否持續在印度擴張時，他提到蘋果今年較早時間已在印度開設了兩間零售門店。

美光科技和應用材料 （美：AMAT）等大型半導體公司亦以莫迪訪美為契機，宣布對印度進行重大投資。美光計劃在印度建設價值27.5億美元的半導體封測廠房；應用材料則準備在印度建立一個新的半導體商業化和創新中心。

莫迪與Open AI CEO談AI合作機會

此外，白宮指Google（美：GOOL）將與印度科學研究所合作，為人工智慧 （AI） 模型開放語音數據的原始碼。

OpenAI行政總裁Sam Altman亦有參加是次活動，外媒消息指，他在活動中有與莫迪交談，討論在AI領域合作的機會。

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編輯：葉志偉