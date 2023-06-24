  • 28°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】印度總理莫迪見美國商界　蘋果庫克指當地充滿機遇　美光隨即宣布進行重大投資

股市 17:26 2023/06/24

分享：

分享：

印度總理莫迪2014年上任後首次對美國進行國是訪問，昨日更與美國科技領袖會面，討論在印度投資的機遇和挑戰。多間科技巨頭對投資印度表示歡迎，蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克更以巨大機遇（huge opportunity）形容印度，芯片供應商美光（美：MU）更隨即宣布對印度進行重大投資。

美光投資27.5億美元建印度封測廠

庫克向傳媒表示，印度現時正代表著一個巨大機遇，被問及蘋果是否持續在印度擴張時，他提到蘋果今年較早時間已在印度開設了兩間零售門店。

美光科技和應用材料 （美：AMAT）等大型半導體公司亦以莫迪訪美為契機，宣布對印度進行重大投資。美光計劃在印度建設價值27.5億美元的半導體封測廠房；應用材料則準備在印度建立一個新的半導體商業化和創新中心。

莫迪與Open AI CEO談AI合作機會

此外，白宮指Google（美：GOOL）將與印度科學研究所合作，為人工智慧 （AI） 模型開放語音數據的原始碼。

OpenAI行政總裁Sam Altman亦有參加是次活動，外媒消息指，他在活動中有與莫迪交談，討論在AI領域合作的機會。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：

【TSLA】馬斯克旗下SpaceX傳提出售內部股票　估值升至1500億美元

【美股焦點】IBM加快轉型步伐　傳50億美元收購雲端軟件商Apptio

編輯：葉志偉

美股 人工智能 科技戰 莫迪 晶片 庫克 Google 印度 美國 美光科技（Micron Technology，美：MU）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【大行看法】高盛睇好新興市場發展　料股票市值2030年超越美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款