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【綠色金融】綠色科技及金融發展委員會成立 陳茂波：引導資金支持區内綠色轉型

理財智慧 20:48 2023/06/22

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綠色科技及金融發展委員會今日成立並召開第一次會議。委員在會上了解政府邁向碳中和的目標和策略、相關政策局與金融監管機構推動綠色科技和金融的工作，並討論如何推動相關領域進一步發展。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

委員會由財政司司長陳茂波擔任主席。他在會上表示，擁抱綠色轉型、達致碳中和是國家和全球的共同目標，香港推動綠色發展方向的目標和策略都非常明確。綠色金融方面，香港在亞洲已處於領先地位，除了是區內的綠色籌融資中心，更在多個範疇貢獻全球市場的綠色標準制定。

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

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綠色科技方面，香港擁有不少出色的企業和初創公司，其中不少已拓展海外市場。香港未來要加強與粵港澳大灣區兄弟城市的協作，大力匯聚區內以至全球的資金、技術和人才，引導資金支持區内的綠色轉型，尤其是加速綠色科技和綠色金融雙引擎更高速發展和相互促進，建立全新的產業鏈。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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撰文：鄭日棱

 

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