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美加調查內爆觀光潛艇 料將出現一系列訴訟

環球社會熱點 17:34 2023/06/24

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鐵達尼號殘骸觀光潛艇「泰坦號」（Titan）在海底發生內爆，造成5人死亡。加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board）周五（23日）指，由於「泰坦號」母船「極地王子號」（Polar Prince）在加拿大註冊，所以當局已啟動對事件的安全調查。

《鐵達尼號》導演早知失聯潛艇內爆 4日前已獲悉 【下一頁】

美國國家運輸安全委員會（NTSB）同日表示，美國海岸警衛隊已將「泰坦號」失事定義為海上大型傷亡事故，海岸警衛隊將主導調查。NTSB發言人Peter Knudson表示，海岸警衛隊官員已向機構高層提供信息，但未透露具體調查時間。

營運「泰坦號」的公司OceanGate Expeditions總部位於美國，但涉事潛水器在巴哈馬註冊，其母船來自加拿大，而遇難者更涉及英國、巴基斯坦及法國。外界分析認為，是次涉及多個國家，過程將極度複雜且漫長。

劍橋大學搞海底主題舞會捱轟 為泰坦號罹難英富豪母校 【下一頁】

受「泰坦號」的設計及製造商拒絕接受行業標準的獨立檢察影響，外界質疑潛艇是否注定發生災難。美國北卡羅萊納州坎貝爾大學（Campbell University）歷史學教授Salvatore Mercogliano亦表示，OceanGate等公司受到的審查較將人類送上太空的公司少。

外界亦預料未來將出現一系列相關訴訟，但起訴過程將十分複雜，且亦尚未清楚訴訟成功概率。美國海岸警衛隊退休官員Steve Flynn表示，原告將遇到建立管轄權的問題，或會如調查一般棘手。他形容是次內爆，基本上發生在監管方面的無人地帶。

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責任編輯：李俊儀

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