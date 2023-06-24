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【大行看法】高盛睇好新興市場發展　料股票市值2030年超越美國

股市 16:49 2023/06/24

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美股今年表現強勢，上半年表現跑贏新興市場，但高盛分析師將經濟增長預測轉換成股票市值後估算，美股在全球所佔比例會由去年42%，降至2030年約35%，而新興市場的比例則由去年27%水平，到2030年會上升至35%，並會繼續上升，屆時新興市場股票市值料將超越美國。

發展中國家經濟增速較快

高盛指，隨著收入成長以及投資者得以更深入地參與全球公開交易所，企業資產的股權化及資本市場深化，均會推動新興市場資本市場成長，加上經濟增速轉趨強勁，故新興市場股票市值到2030年，料將超過美國，

該行在報告中提到，新興市場2022年約佔全球總市值的27%，而以美元計，佔全球GDP的比例約為45%。但預計未來幾年由於人口結構更佳以及生產率提升，發展中國家的平均經濟增速預計將達到3.8%，是已發展國家1.8%預期增速的兩倍以上。

新興市場股票料長期盈利增長強勁

高盛指經濟增速對股票本身的表現沒有明確影響，但該行經濟學家預計，從長遠來看，新興市場股票的表現將會較於已發展國家市場股票優勝，因為長期盈利成長更強勁，並且隨著風險溢價下降，估值倍數會擴張。

該行估計，印度在全球市值中所佔比例，料從2022年的不到3%升至2050年的8%，中國的比例則從10%升至15%。報告又預測，中國將在2035年前後取代美國，成為全球最大的經濟體，到本世紀中葉，世界上五個最大的經濟體將是中國、美國、印度、印尼和德國。

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