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【談保說道】財富傳承壽險傳去哪裏？ 提防借長者理財之名斂財

理財智慧 20:48 2023/06/22

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腰纏萬貫的長者，香港多的是！自然招惹許多財務機構，借理財之名，是否斂財，讀者們自行判斷。昔日的理財服務乃是私人銀行，特別為高端客戶設計周全的傳承安排，涵蓋人生階段演變的風險，包括法律、稅務、現金流、投資，以及繼承的有效安排。

零售銀行與壽險公司，斷章取義，以理財傳承為招徠，藉口引動有三數百萬元存款的長者，甚麼量身訂造，為你而設的財富傳承壽險計劃，不外乎是高保費短供款期，一般最多5年供款的終生壽險計劃。舉例說，每年供款100萬元，5年供款總共500萬元，一次過支付，會有優惠；又例如，只是480萬元，優惠了20萬元，這些只不過是你應該得到的利息而已。今天的定期存款年息率都有4厘，讀者們可自己計算一下，4年後未繳未到期的保費，應該收多少利息？

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

若這些錢打算留給後代，乾脆就買Large Index ETF，看圖識錢，自己想想。5年、10年、15年、20年，當百年歸老時，到底所謂財富傳承壽險產品效果如何？還是自己動手投資，更會豐衣足食！

這些產品可以養活一大班才俊，兼且滿足財務機構，背後一大班的投資者（即是股東）。這個系統所製造的乘數效應，會決定怎樣分配利益。作為資本提供者，卻被引導成為投保人的你，明白兩者的分別嗎？

資本提供者可以取道債權人，即債券持有人，參考壽險公司投資債券的對象和種類，以你數百萬元起始，自己坐盤，做點功課，明白利息周期對債券價格的影響，假以時日，有本有利！

另一選擇，就是作為公司的股份擁有人，尤其是賣理財傳承壽險計劃，賣到有聲有色的壽險公司，自然有整個董事局，為你張羅當得的利潤。貴為投保人的你，除了監管機構捍衛你合約的保證權益之外，還有誰人為你打點，爭取從你的資本所製造的利潤呢？你認為中介人會不會呢？如此一來，你又有沒有想過，何解他們會如此積極去推銷這種產品？

理財產品銷售中介人嗅到你的「錢腥味」，在這樣的動機下，產生的零售理財產品，有沒有妥善地考慮投保人，持有這些產品林林總總的風險呢？誰人承受權利竟然會大過指定受益人？

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

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從好友得知，有位長者，買了為期5年供款，每年保費100萬元的理財傳承壽險產品，長者的健康情況不太穩定。要指出的是，投保者沒有需要申報健康情況，以配對產品適合性。投保後不足一年，長者健康情況惡化，陷入昏迷。他也有自知之明，安排了「持久授權書」，由他的子女打點他擁有的部分財務戶口，可是這些戶口能提供的流動資金，難以應付即將到期的第二年保費！

這類壽險保單，投保人年齡，普遍超過60歲，絕對不會有傷殘保費豁免保障。保單的不能作廢條款發揮作用，奠基於保證現金價值。雖然保證現金價值，於滿一周年，約莫會有首年供款的30%至40%，但他的壽險是以年繳方式付款，不足一年保費的保證現金價值，無法引用「自動保費轉借」（Automatic Premium Loan）。壽險公司保單行政部，以酌情權為保單改為每月供款，以自動作抵押貸款，支付保費，計算入貸款利率後，充其量可以維持多不超過5個月，屆時張保單會失效。若長者未能於保單失效前「歸西」（離世），那麼長者的傳承計劃，就打水漂了！投入的資本一筆勾銷，營運整個壽險系統，上上下下一干人等，會不會說聲多謝呢？

既然銷售對象，都是長者，其實投保申請書，應該加上針對上述情況等風險的提問，好能引導投保人作出百分百知情下的抉擇，預先保署妥當，避免連累後輩，陷入兩難！

至於壽險營運管理才俊，有否為投保人，顧及上述風險呢？可能計算利潤攤分，已消耗殆盡他們的精神意志，何須為站錯邊的有錢人謀幸福呢！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第817期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱

 

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