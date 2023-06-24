【美股焦點】IBM加快轉型步伐　傳50億美元收購雲端軟件商Apptio

美國科技股今年走勢強勁，連帶傳統科技巨頭亦加快發展步伐，IBM（美：IBM）為轉型成為混和雲及人工智能（AI）服務業的企業，市場消息指集團即將以約50億美元收購軟件公司Apptio，藉此加大自動化技術領域發展。

Apptio目前為私募基金Vista Equity Partners所擁有據外媒報導指，IBM正與Vista就收購案進行深入談判，順利的話可能會在短期敲定。目前仍未清楚5約50億美元的收購價中是否包含債務。

IBM 行政總裁Arvind Krishna在2020年接掌公司時，便表明將混合雲、量子運算、AI 和區塊鏈作為策略發展目標，並剝離多個非核心業務。

Apptio成立於2007年，提供幫助管理信息技術預算、預測和分析的綫上服務。該公司在其網站上稱，百強企業中佔大多數都有使用其產品。公司2016 年在納斯達克上市，並在兩年後被Vista Equity Partners 以約20億美元價格收購，其後進行一系列擴張行動，包含買下雲端成本管理平台Cloudability。

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編輯：葉志偉