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【俄烏戰爭】普京指瓦格納首領犯下叛國罪 「內部叛變是致命打擊」

環球社會熱點 16:16 2023/06/24

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俄羅斯聯邦安全局（FSB）以號召武裝叛亂為由，向俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）提出刑事檢控。普里戈津發布影片要求和國防部長紹伊古（Sergey Shoygu），否則將攻進首都莫斯科。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周六（24日）發表緊急電視講話，指普里戈津犯下叛國罪。

「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市 【下一頁】

普京在講話開頭就指摘普里戈津，指起行動是一場武裝叛變（armed mutiny），俄羅斯當局將保衛自己。他指俄羅斯軍隊正為公民生命安全，以及國家領土完整艱難而戰，而普里戈津企圖從內部顛覆俄羅斯，犯下叛國罪（treason）。

普京亦表示，當局正對抗無政府狀態和投降，是次內部叛變對於當局而言是致命打擊，並形容是背後捅刀（stab in the back）。他指俄羅斯政府正盡一切努力擊退是次襲擊，但他同時承認對策非常困難。

俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯 【下一頁】

普京透露，莫斯科和其他地區已採取安全措施，但南部地區羅斯托夫（Rostov）局勢依然非常複雜，當局會採取果斷行動穩定局勢。他敦促所有參與人士停止以任何刑事參與，並指任何拿起武器反對俄羅斯軍隊的人都會受到懲罰。

英國軍事情報機構表示，「瓦格納」正和俄羅斯國防部進行徹底的軍事對抗（outright military confrontation）。英國國防部表示，幾乎肯定僱傭兵集團已佔領羅斯托夫關鍵地點，包括負責俄羅斯在烏克蘭軍事行動的總部。而集團正穿過沃羅涅日（Voronezh）向北移動，幾乎可以肯定其目標是抵達莫斯科。

國防部亦指，「瓦格納」和俄羅斯安全部隊之間曾發生戰鬥的證據非常有限，安全部隊和俄羅斯國民警衛隊的中忠誠程度，將成是次危機發展的關鍵。國防部亦承認，是次為俄羅斯政府近年來面臨的最大挑戰。

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責任編輯：李俊儀

 

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