【俄烏戰爭】「瓦格納」首領要求與俄防長會面 影片證已入俄南城市

俄羅斯聯邦安全局（FSB）以號召武裝叛亂為由，向俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）提出刑事檢控。 普里戈津發布影片，證實他已身處俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，並要求和國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）前往當地和他會面。

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普里戈津周六（24日）早上在自家媒體機構Razgruzka Wagnera社交媒體上發布影片，從中可見，普里戈津坐在兩名高級將領中間，據報其中一位是俄羅斯陸軍中將Vladimir Alekseyev。影片是自普里戈津被FSB刑事起訴以來，首次現身。

普里戈津在影片中表示，僱傭兵團已抵達頓河畔羅斯托夫，希望紹伊古和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）到訪，否則將封鎖（blockade）當地並前往首都莫斯科。

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普里戈津亦指，「瓦格納」入境俄羅斯時亦未受邊防警衛阻撓。他指僱傭兵團已控制頓河畔羅斯托夫所有軍事基地。頓河畔羅斯托夫距離烏克蘭邊境約60英里（約96.5公里），是俄羅斯軍隊攻打烏克蘭行動中的重要樞紐。

俄羅斯羅斯托夫（Rostov）官員表示，正在連接俄羅斯南部地區和烏克蘭部分接壤，且通往莫斯科的主要高速公路上，有一支軍事車隊正在行駛，督促居民迴避，盡量留在家中。《路透社》報道，莫斯科街道上亦出現大量軍用車輛。

責任編輯：李俊儀