【TSLA】馬斯克旗下SpaceX傳提出售內部股票　估值升至1500億美元

馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX近月動作多多，先後試射「星艦」（Starship）火箭及發布低軌道衛星群「星鏈（Starlink）」，提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務。外媒消息指，公司正提出以每股超過80美元出售內部股票，令公司估值升至1500億美元（約1.17萬億港元）

消息指，作為美國價值最高的初創公司，SpaceX初步尋求7.5億美元的要約，售股價格每股逾80美元，令公司估值上升至約1500億美元。據報公司今年1月在一輪融資中籌集7.5億美元，從而使公司估值達1,370億美元，即公司在不足半年時間內，估值再躍升近1成。

報道提到，出售股份規模可能會根據內部賣家和買家的興趣而變動，又指SpaceX資產負債表上現時有約50億美元現金。

分析指，SpaceX今次售股作價達每股80美元，而公司長期目標包括數千萬的Wi-Fi用戶，加上現時仍在蓬勃發展的衛星發射業務，甚至未來的火星任務，變化層面太多，難以判斷股價是否偏貴。

SpaceX的發言人未有對事件作出回應。

相關文章：

【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」恐打不成 馬斯克母親：只許文鬥 朱克伯格巴西柔術高手？

【美股焦點】美銀指美股正形成泡沫 短期下行機率上升

編輯：葉志偉