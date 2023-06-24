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英將向按揭業主提1年寬限期 冀減加息壓力

環球社會熱點 13:35 2023/06/24

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周五（23日）和倫敦萊斯銀行（Lloyds Bank）、西敏寺銀行（NatWest）及Virgin Money等大型銀行高層會面，一致同意在加息情況下，給予按揭貸款人12個月寬限期，措施和新冠疫情期間推行的相似。

愛爾蘭政府補貼逾70萬買樓 望增偏遠地區人口 【下一頁】

侯俊偉在會後表示，若民眾未能按時還款，應給予12個月寬限期。他指當局特別擔心兩類人士，第一是因拖欠償還貸款而面臨失去房屋風險的人，第二種則是由於固定利率到期，而被迫改變抵押貸款人士，該批人士憂慮加息為家庭財務帶來的風險。

侯俊偉表亦指，會議期間商定了三項措施，包括民眾在還款方面遇到困難，可以選擇與銀行或貸款方商討，而不會影響信用評級。銀行亦承諾，只支付利息或延長還款期限人士，亦可以在6個月內選擇恢復到之前方案，同樣不會影響信用評級。

雖然英國現時租金同樣飆升，但當局並未宣布對租戶提供支援。

英財相憂按揭貸款危機 急召銀行高層開會商援借貸人 【下一頁】

英國網站MoneySavingExpert.com 創辦人Martin Lewis透露，他周三（21日）曾逾侯俊偉會面，很高興對方聽取意見，銀行將推出措施，確保眾人得悉遇到困難時的權利。

但反對黨工黨批評措施軟弱（weak），要求政府命令所有銀行，允許貸款人轉向只支付按揭利息並延長抵押貸款期限。而自由民主黨亦形容，措施只是在鮮血直流的傷口上貼上膠布（sticking plaster for a gushing wound）。

英倫銀行周四（22日）宣布，加息0.5厘，超出市場預期，基準利率升至5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。

責任編輯：李俊儀

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