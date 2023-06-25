【股市前瞻】「瓦格納」逼近莫斯科後同意退兵　環球股市上周偷步急插（第二版）

俄羅斯烏克蘭戰爭，隨着俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）聲稱衝向莫斯科而令局勢升溫，總統普京稱會嚴懲叛軍，「瓦格納」首領Yevgeny Prigozhin回應指不會投降，俄羅斯恐慌指數（RVI$）在尾市由23.63點急升至36%至31點。

白俄總統盧卡申科應普京要求，與「瓦格納」進行談判，並稱「瓦格納」同意停止推進。「瓦格納」僱佣兵領袖其後在Telegram表示，24小時內已將軍隊迫近莫斯科200公里內地方，「現在流血時刻，為了對流血衝突全面負責，已命令軍隊轉身退兵回營地。」但未有言明當中意思。

重點發展：

「瓦格納」佔領羅斯西南部城市Rostov-on-Don軍區總部

「瓦格納」稱揮軍北進，逐漸迫近莫斯科

盧卡申科斡旋，「瓦格納」同意停止推進（周日：01：58）

車臣稱支持普京

烏克蘭澤連斯基稱事件暴露俄羅斯全面弱點

普京好友、土耳其總統埃爾多安表示支持普京

伊朗、哈薩克稱事件為俄羅斯內政

德國表示對事態發展迅速感到驚訝

英國稱俄羅斯面臨最重大的挑戰

Tesla（美：TSLA：特斯拉）聯合創辦人馬斯克早前稱為至今為止最佳報道的Mario Nawfal引述，塔斯社報道普京離開莫斯科，前往聖彼得堡，但普京新聞秘書駁斥報道，他認為官方媒體與克里姆林宮之間的嫌隙，是非常不尋常的，但由於不能核實消息，各位應持保留態度。

俄羅斯局勢再逐步走入投資者眼簾，先是普京上周提早在白俄羅斯部署核彈，接着是「瓦格納」向莫斯科挺進，打擊俄羅斯空軍，周一市場避險意識勢搶高，或部份解釋到近日跌市原因。

恒指上周未有重大利淡之下，急瀉5%，道指上周亦跌2%，納指跌2%，日股加上日圓跌勢，總跌幅達4%，歐股全周跌3%。

俄羅斯總統普京最新在在電視講話中稱，現時面臨的是變節背叛的行為，將採取堅決行動穩定羅斯托夫（Rostov）局勢，呼籲僱傭兵團停止參與犯罪行為，並指任何內部動盪都是對俄羅斯的打擊。

俄羅斯軍方與瓦格納Prigozhin之間的緊張關係升級，因Prigozhin指責克里姆林宮故意轟炸瓦格納軍隊，導致大量戰士被殺，指旗下兵團將會進行抵抗。 但俄羅斯國防部否認了這些指控，又指該僱傭軍首領在社交應用程或上的訊息是「訊息挑釁」。

社交平台有影片顯示，普里戈津的僱傭兵團已進入俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），影片中未見出現任何衝突。俄羅斯情報部門則呼籲士兵要逮捕普里戈津。

美國表示，正監視事態發展，西歐亦表示監測事態發展，建議公民不要前往受影響地區。

▲ 社交平台影片影示，普里戈津的軍隊已進入俄羅斯南部Rostov地區

俄烏戰爭距今超過一年，影響涵蓋多個範疇，尤其是對正經歷疫情重啟後的歐洲經濟打擊更甚，歐洲央行先後多次加息，但通脹仍然處於高位，經濟年內甚至有衰退風險；英倫銀行本周更意外加息半厘以打擊通脹，此刻未必能承受新一浪的衝擊。

若俄羅斯局勢出現急速變化，勢令環球經濟轉差，資金避險亦會流出股票市場，美元及黃金等避險資產或會再次受追捧，投資者需密切注意市場發展。

（第二版起將更新最新進展）

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記者：譚志偉