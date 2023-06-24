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【美股焦點】普京指僱傭兵變節背叛　周一開市關注俄烏局勢發展

股市 15:31 2023/06/24

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俄烏戰爭持續一年，除影響大量平民外，地緣政治局勢亦一直影響歐洲能源供應，甚至環球股市走向。最新傳出俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯軍方領導人緊張關係持續升級，僱傭兵團更已入境俄羅斯南部地區，兵變消息勢影響周一股市走向。

俄羅斯總統普京最新在在電視講話中稱，現時面臨的是變節背叛的行為，將採取堅決行動穩定羅斯托夫（Rostov）局勢，呼籲僱傭兵團停止參與犯罪行為，並指任何內部動盪都是對俄羅斯的打擊。

普里戈津與俄羅斯軍方領導人與瓦格納之間的緊張關係升級，因普里戈津指責克里姆林宮故意轟炸瓦格納軍隊，導致大量戰士被殺，指旗下兵團將會進行抵抗。 但俄羅斯國防部否認了這些指控，又指該僱傭軍首領在社交應用程或上的信息是「信息挑釁」（informational provocation）。

社交平台有影片顯示，普里戈津的僱傭兵團已進入俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），影片中未見出現任何衝突。俄羅斯情報部門則呼籲士兵要逮捕普里戈津。

美國至今仍未證實相關消息。

社交平台影片影示，普里戈津的軍隊已進入俄羅斯南部Rostov地區

俄烏戰爭距今超過一年，影響涵蓋多個範疇，尤其是對正經歷疫情重啟後的歐洲經濟打擊更甚，歐洲央行先後多次加息，但通脹仍然處於高位，經濟年內甚至有衰退風險；英倫銀行本周更意外加息半厘以打擊通脹，此刻未必能承受新一浪的衝擊。

若俄羅斯局勢出現急速變化，勢令環球經濟轉差，資金避險亦會流出股票市場，美元及黃金等避險資產或會再次受追捧，投資者需密切注意市場發展。

ET財智Talk
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