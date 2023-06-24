  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幣安風暴】比利時停止幣安在該國業務　要求退還客戶所持虛擬貨幣

股市 12:03 2023/06/24

分享：

分享：

加密貨幣交易所幣安早前與美國證交會（SEC）達成協議，避免幣安美國平台資產被全部凍結。但幣安在歐洲業務仍面對嚴峻挑戰，繼上周幣安退出荷蘭業務、又被法國監管部門調查洗黑錢行為後，比利時監管當局最新下令幣安停止在該國業務，並要求立即向該國客戶退還帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣。

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）下令，幣安需立即停止在比利時提供虛擬貨幣服務的所有活動，指其正在從並非歐洲經濟區成員國的國家向比利時客戶提供交易和錢包托管服務，屬被禁止的行為。機構在聲明中指，布魯塞爾的皇家檢察官已被告知幣安的活動可能構成刑事犯罪的行為。

FSMA要求幣安立即採取措施，向所有比利時客戶退還幣安為其帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣，或將其轉移到經授權的服務方。但由趙長鵬領導的幣安認為自己是一個沒有總部的虛擬公司。

幣安未有對消息作出回應。

相關文章：

【加密貨幣】美國加密貨幣監管不明朗　數以十億美元計交易量已轉移至亞洲市場

【Bitcoin】比特幣升4%突破3萬美元　兩大原因推動升浪

編輯：葉志偉

虛擬貨幣 美股 洗黑錢 經濟 比利時 荷蘭 歐洲 美國 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【投行裁員】高盛據報裁減125名董事總經理　摩通北美地區裁40名投行員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款