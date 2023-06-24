【幣安風暴】比利時停止幣安在該國業務　要求退還客戶所持虛擬貨幣

加密貨幣交易所幣安早前與美國證交會（SEC）達成協議，避免幣安美國平台資產被全部凍結。但幣安在歐洲業務仍面對嚴峻挑戰，繼上周幣安退出荷蘭業務、又被法國監管部門調查洗黑錢行為後，比利時監管當局最新下令幣安停止在該國業務，並要求立即向該國客戶退還帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣。

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）下令，幣安需立即停止在比利時提供虛擬貨幣服務的所有活動，指其正在從並非歐洲經濟區成員國的國家向比利時客戶提供交易和錢包托管服務，屬被禁止的行為。機構在聲明中指，布魯塞爾的皇家檢察官已被告知幣安的活動可能構成刑事犯罪的行為。

FSMA要求幣安立即採取措施，向所有比利時客戶退還幣安為其帳戶持有的密鑰和虛擬貨幣，或將其轉移到經授權的服務方。但由趙長鵬領導的幣安認為自己是一個沒有總部的虛擬公司。



幣安未有對消息作出回應。

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編輯：葉志偉