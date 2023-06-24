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【俄烏戰爭】俄控僱傭兵團「瓦格納」武裝叛亂 首領稱部隊已入俄羅斯

環球社會熱點 11:55 2023/06/24

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俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周五表示，俄羅斯軍隊襲擊「瓦格納」軍營，導致大量戰士被殺。他亦稱僱傭兵團將摧毀任何抵抗，但被俄羅斯聯邦安全局（FSB）隨即以號召武裝叛亂為由，向他提出刑事檢控。普里戈津卻指，僱傭兵團已入境俄羅斯。

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「瓦格納」和俄羅斯當局此前已經不和，現時雙方對峙情況再度升級。普里戈津警告，俄軍行為將遭到報復，僱傭兵團將處理摧毀俄羅斯士兵的人，為整個俄羅斯恢復正義。

普里戈津在Telegram帖文中指，僱傭團共有2.5萬人，將找出俄羅斯混亂的原因。他跟呼籲所有俄羅斯人加入兵團，結束災難。他強調是次並非軍事政變，而是「正義遊行」（march of justice），不會以任何方式干擾部隊。

俄羅斯國防部否認俄軍曾經襲擊「瓦格納」，並形容普里戈津正「信息挑釁」（informational provocation）。FSB周五同日刑事起訴普里戈津號召武裝叛亂，有俄羅斯檢察官指，若一旦被定罪，可判監12至20年。FSB亦發表聲明，呼籲「瓦格納」士兵反抗並拘捕普里戈津。

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普里戈津卻指，其兵團已於周六（24日）凌晨進入俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），當地亦有年輕人應征入伍，僱傭兵團受到英雄般的歡迎。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已得悉情況，並正採取一切必要措施。莫斯科市長Sergey Sobyanin周六表示，正採取反恐措施加強安全。俄羅斯駐烏克蘭最高指揮官Sergey Surovikin敦促普里戈津聽從普京指令，指在俄羅斯困難時期，不能落入敵人圈套。

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責任編輯：李俊儀

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