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【投行裁員】高盛據報裁減125名董事總經理　摩通北美地區裁40名投行員工

股市 11:25 2023/06/24

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投行裁員潮近期持續出現，繼瑞銀上周指瑞信投行業務未來會縮減規模後，消息指市場交易量低迷下，高盛（美：GS）開始在全球範圍內裁減董事總經理，數量或達125名之多，其中更包括部分投資銀行部門董事。摩通大通（美：JPM）亦會在北美地區裁員約40名投資銀行家。

外媒指，裁員行動仍未完全展開，但消息指約125名董事總經理將會被裁，部分員工來自於投資銀行部門。是次裁減人手為高盛大幅削減開支計畫的一部分，該行在不到一年時間內至少已進行了三輪裁員。 

高盛發言人對消息不予置評。

交易業務放緩令摩通擴大裁員規模

另一方面，摩根大通本周較早時間在亞洲裁減約20個投行職位後，最新消息指，該行亦在北美地區裁減約40名投資銀行家職位。隨著交易業務持續放緩，令公司需要擴大全球裁員規模，最新一輪裁員更覆蓋各個資歷級別。

該行總裁Daniel Pinto上個月表示，公司預計第二季度投資銀行業務收入將較去年17億美元下滑15%。而一年前的水平則較2021年第二季度下降54%。

摩根大通發言人同樣對消息拒絕置評。

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編輯：葉志偉

美股 投資銀行 裁員 銀行 亞洲
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