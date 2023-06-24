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【國泰293】國泰航空CX880起飛發現故障、返閘口開逃生滑梯疏散　11名乘客受傷送院　加速至每小時逾285公里後叫停？

股市 08:47 2023/06/24

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【國泰293】國泰航空CX880起飛發現故障、返閘口開逃生滑梯疏散　11名乘客受傷送院（香港航空討論區Facebook 相片）

國泰航空 （00293） CX880由香港飛往洛杉磯航班，周六凌晨時份起飛時﹐尾轆故障而須折返。國泰航空安排飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由五個門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客在疏散過程中受傷送院。國泰航空指該CX880機上載有17名機組人員和293名乘客。  

據飛行資訊網資料，國泰航空該班CX880航班使用波音777-300ER客機，機齡約13年，2020年10月至2022年7月曾長期停泊在地。該客機昨晚在赤鱲角機場跑道曾加速至逾154節（Knots）才終止起飛程序，換算後相當於每小時285公里。國泰航空暫未證實相關資料。

據飛行資訊網站資料，國泰航空CX880地面速度曾加速至154節（Knots），即每小時285公里。

國泰航空表示，因機組人員偵察到技術故障，按標準程序終止起飛，公司已安排受影響乘客入住酒店休息，及調配另一航機運作CX880 航班前往洛杉磯， 將於今晨10時出發，而需在當地轉機的旅客將會獲安排其他航班前往目的地。  國泰航空續指，該公司員工正在醫院，為接受診治的乘客及其家屬提供所需協助。

國泰就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意，並將配合當局進行調查。

相關文章：

【國泰293】國泰航空預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

編輯：麥德銘 

波音 航空 國泰航空 交通事故 國泰航空（00293）
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