▲ 【國泰293】國泰航空CX880起飛發現故障、返閘口開逃生滑梯疏散 11名乘客受傷送院（香港航空討論區Facebook 相片）

國泰航空 （00293） CX880 由香港飛往洛杉磯航班，周六凌晨約1時起飛時﹐尾轆故障須折返。國泰航空安排飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由五個門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客在疏散過程中受傷送院。國泰航空指該CX880機上載有17名機組人員和293名乘客。

據飛行資訊網資料，國泰航空該班航班使用波音777-300ER客機。

國泰航空表示，因機組人員偵察到技術故障，按標準程序終止起飛，公司已安排受影響乘客入住酒店休息，及調配另一航機運作CX880 航班前往洛杉磯， 將於今晨10時出發，而需在當地轉機的旅客將會獲安排其他航班前往目的地。 國泰航空續指，該公司員工正在醫院，為接受診治的乘客及其家屬提供所需協助。

國泰就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意，並將配合當局進行調查。

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編輯：麥德銘